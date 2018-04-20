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Сценарист из Москвы ищет в Екатеринбурге подростков на роль самоубийц
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Сценарист из Москвы ищет в Екатеринбурге подростков на роль самоубийц 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Московский режиссёр Александр Хант готовит новый фильм про школьников, в котором главные роли будут играть подростки 15–17 лет. А сейчас он ищет главных героев по всей стране, в том числе и в Екатеринбурге. Это должны быть не обязательно актёры. А если актёры, то их внешность должна подходить под этот возраст. Фотографии принимаются до 16 мая, а дальше отбор и пробы.
Как рассказал Е1.RU режиссёр, толчком для написания сценария стали события, произошедшие с двумя подростками в посёлке Струги Красные (псковских Бонни и Клайда), а также другие случаи подросткового насилия с применением огнестрельного и прочего оружия.
— Но сама история полностью вымышленная и не имеет прямого отношения к трагическим событиям, произошедшим под Псковом, и ни коим образом не касается памяти погибших подростков, — рассказал Александр Хант. — Сейчас я провожу кастинг по всей России с целью найти главных героев для фильма, которые должны выглядеть на 15–17 лет. Мне нужны те, кому есть о чём сказать, мне нужны единомышленники. Возможно, съёмки будут проходить в Екатеринбурге.
Анкету для кастинга для участия в новом фильме можно оставлять здесь.
Напомним, в псковском посёлке Струги Красные два 15-летних ученика школы № 24 — Катя и Денис — в прямом эфире из ружья обстреляли полицейскую «буханку», а потом, после штурма бойцов Росгвардии, их нашли мёртвыми с огнестрельными ранениями.
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