Сценарист из Москвы ищет в Екатеринбурге подростков на роль самоубийц

Московский режиссёр Александр Хант готовит новый фильм про школьников, в котором главные роли будут играть подростки 15–17 лет. А сейчас он ищет главных героев по всей стране, в том числе и в Екатеринбурге. Это должны быть не обязательно актёры. А если актёры, то их внешность должна подходить под этот возраст. Фотографии принимаются до 16 мая, а дальше отбор и пробы.

Как рассказал Е1.RU режиссёр, толчком для написания сценария стали события, произошедшие с двумя подростками в посёлке Струги Красные (псковских Бонни и Клайда), а также другие случаи подросткового насилия с применением огнестрельного и прочего оружия.

— Но сама история полностью вымышленная и не имеет прямого отношения к трагическим событиям, произошедшим под Псковом, и ни коим образом не касается памяти погибших подростков, — рассказал Александр Хант. — Сейчас я провожу кастинг по всей России с целью найти главных героев для фильма, которые должны выглядеть на 15–17 лет. Мне нужны те, кому есть о чём сказать, мне нужны единомышленники. Возможно, съёмки будут проходить в Екатеринбурге.

Анкету для кастинга для участия в новом фильме можно оставлять здесь.

Напомним, в псковском посёлке Струги Красные два 15-летних ученика школы № 24 — Катя и Денис — в прямом эфире из ружья обстреляли полицейскую «буханку», а потом, после штурма бойцов Росгвардии, их нашли мёртвыми с огнестрельными ранениями.