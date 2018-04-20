В Туле назвали имена победителей фестиваля «Герой нашего времени»

В Туле завершил свою работу фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Всего в конкурсе участвовали 138 работ федеральных и региональных телекомпаний, производящих компаний, продюсерских центров, режиссеров.

Оргкомитет фестиваля объявляет победителей:

Номинация «Рука помощи»: ВГТРК ГТРК «Тула ». Фильм «Я могу!»

Специальный приз:

Столичное телевидение «Вся Уфа». «Банк ограниченных возможностей».

Телеканал «Удмуртия». Фильм «Обнимая жизнь» (из цикла «Кто мы»)

Номинация «Профессия как призвание»: ГТРК «Урал» . Круг и ещё круг

Специальный приз:

ГТРК «Псков». Документальный фильм «Без острова мне никак»

Специальный приз:

Номинация «Цена жизни»: «Россия 1» Тула. «Под крылом ангела»

Специальный приз:

Телекомпания «Телекон». Очерк «Чернобыльский альбом»

Номинация «Эхо памяти»: Телеканал Совета Федерации «Вместе РФ». Фильм «Ржев — город воинской славы»

Специальный приз:

Специальный приз от Губернатора Тульской области:

ГТРК «ВЯТКА». «Вятчане — герои „Варяга“

Специальный приз от Тульской городской Думы

ГТРК „Татарстан“ Казань. „По праведной стезе“

Приз от союза журналистов Тульской области:

ГТРК „Татарстан“ Казань. „По праведной стезе“

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