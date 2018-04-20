Ещё
В Туле назвали имена победителей фестиваля «Герой нашего времени»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Туле назвали имена победителей фестиваля «Герой нашего времени» 

Sostav.ru 59 минут назад
Фото: Sostav.ru
В Туле завершил свою работу фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Всего в конкурсе участвовали 138 работ федеральных и региональных телекомпаний, производящих компаний, продюсерских центров, режиссеров.
Оргкомитет фестиваля объявляет победителей:
Номинация «Открытие»: ГТРК «Вятка». Фильм «Восьмое небо»
Номинация «Рука помощи»: ВГТРК ГТРК «Тула ». Фильм «Я могу!»
Специальный приз:
Столичное телевидение «Вся Уфа». «Банк ограниченных возможностей».
Телеканал «Удмуртия». Фильм «Обнимая жизнь» (из цикла «Кто мы»)
Номинация «Профессия как призвание»: ГТРК «Урал». Круг и ещё круг
Специальный приз:
ГТРК «Псков». Документальный фильм «Без острова мне никак»
Номинация «Вдохновение»: ГТРК «Новосибирск». Фильм «Соло для скрипки с учениками»
Специальный приз:
Телекомпания «Березники ТВ». Сюжет «Анатолий Бутор. Творческий юбилей»
Номинация «Цена жизни»: «Россия 1» Тула. «Под крылом ангела»
Специальный приз:
Телекомпания «Телекон». Очерк «Чернобыльский альбом»
Номинация «Эхо памяти»: Телеканал Совета Федерации «Вместе РФ». Фильм «Ржев — город воинской славы»
Специальный приз:
ГТРК «Волгоград-ТРВ». Специальный репортаж «Второй в истории»
Специальный приз от Губернатора Тульской области:
ГТРК «ВЯТКА». «Вятчане — герои „Варяга“
Специальный приз от Тульской городской Думы:
ГТРК „Татарстан“ Казань. „По праведной стезе“
Приз от союза журналистов Тульской области:
ГТРК „Татарстан“ Казань. „По праведной стезе“
fs disable
Sostav.ru: последние новости
Киношкола «Индустрия» запускает курс «Маркетинг в кино» Прокатчиком российского мультфильма «Гофманиада» станет Disney Фантастический боевик «Рэмпейдж» лидирует в российском кинопрокате
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Пропавшие красавицы нашего кино8
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Секс по-настоящему в кино40
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение