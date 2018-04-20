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Комедия «Побочный эффект» победила на питчинге ММКФ
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Комедия «Побочный эффект» победила на питчинге ММКФ 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Проект короткометражного фильма продюсера Екатерины Тодоровской «Побочный эффект» выиграл главный приз Х Московского питчинга дебютантов в номинации «Короткометражное игровое кино», передает корреспондент ТАСС. Питчинг и объявление результатов прошли в рамках Московского международного кинофестиваля в пятницу.
"Я чувствую радость, потому что много было всяких пертурбаций со сценарием и во время поиска идей. Это все было очень не просто, поэтому я очень рада этой победе", — поделилась Тодоровская. Она — дочь режиссера и продюсера Валерия Тодоровского, внучка режиссера Петра Тодоровского.
"К чиновнику, мэру, приходит черт, предлагает сделку: в обмен на душу, он отсрочит приезд губернатора. В тот момент, когда мэр пытается отдать душу черту, оказывается, что души нет", — рассказала о сюжете будущего фильма продюсер. Тодоровская сказала, что это будет комедийный фильм.
Помимо 50 тыс. рублей в качестве главного приза, фильм также получил бесплатную запись звука во время постпродакшена и награду «Дрим-каст», которая, по словам продюсера фильма, должна помочь с актерским составом. Фильм планируют начать снимать в июле этого года.
Питчинги дебютантов 40-го Московского международного кинофестиваля проходят в кинотеатре «Октябрь» 20 и 21 апреля. Организатором выступил Молодежный центр Союза кинематографистов России, который более пяти лет успешно занимается поддержкой и развитием дебютного и регионального кино. Участники питчингов представляют свои проекты в четырех номинациях: «Документальное кино», «Короткометражное игровое кино», «Телесериалы», «Полнометражное игровое кино».
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