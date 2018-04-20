Председатель жюри конкурса ММКФ: сочувствие героям — главное в документальном кино

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Председатель жюри конкурса документального кино 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Саулюс Бержинис (Литва) признался, что хотел бы увидеть в фильмах-участниках сочувствие и сопереживание героям. Об этом он сказал ТАСС после пресс— конференции жюри в пятницу.

Саулюс убежден, что для авторов документального кино самое важное — это сочувствие к людям, о которых они снимаю фильм. «Я жду личностного подхода к той проблеме, которую картина поднимает, рассматривает, потому что для автора документального кино самое основное качество — это сочувствие людям, с которым автор работает», — подчеркнул он.