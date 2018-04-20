Василий Лыкшин: трагическая судьба звезды популярного сериала «Громовы»

Судьба Василия Лыкшина во многом оказалась практически идентичной судьбам его киногероев: пьющие родители, интернат, преступления, колония… Однако в жизни Васи все-таки произошел счастливый поворот: он попал в кино. Казалось, все плохое позади. Но октябрьским утром 2009 года молодой и здоровый актер неожиданно скончался.

Неблагополучная семья

Будущий актер родился в 1987 году в Московской области. Семью Лыкшиных трудно было назвать благополучной: родители вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками. Даже сам Вася признавался, что начал пить и курить уже в 7 лет. В конце концов дошло до того, что супругов Лыкшиных лишили прав на 3-х детей. Так Вася, его сестра и брат оказались в интернате.

Вскоре глава семейства умер, и мать, казалось бы, взялась за ум. Она родила еще одного мальчика и даже вернула себе старших детей. Но через некоторое время у женщины появился новый ухажер, а с ним вернулась и прежняя распутная жизнь. Находясь с самых малых лет без должного присмотра и воспитания, Вася хулиганил, дрался, воровал. В общем, мальчишки и их сестренка снова отправились в детский дом.

Осужденный на съемках

Когда Василию исполнилось 14, он попал в колонию для несовершеннолетних. Вместе с приятелями он хотел обокрасть дачу. Но свой срок Лыкшин до конца так и не отбыл. Пока он сидел, Светлана Стасенко , режиссер, искала актеров для своего нового фильма «Ангел на обочине». В связи со сценарием картины, ей нужен был детдомовский мальчик. Однажды она посмотрела пленку, снятую в одном из подобных учреждений. На ней Светлана и увидела Васю.

Стасенко оказалась настоящей спасительницей для оступившегося подростка. Она не только взяла Лыкшина на съемочную площадку, но и ходатайствовала о его досрочном освобождении, а после и вовсе стала его опекуном. Но Василий в семье Стасенко надолго не задержался. Он привык к другим порядкам. Поэтому, когда Лыкшин стал совершеннолетним, он сразу вернулся к матери.

Смерть во сне Он снялся еще в нескольких картинах, среди которых особенный успех у зрителей имели драма «Сволочи» и многосерийный фильм «Громовы». Одной из последних работ Лыкшина стал молодежный сериал «Ранетки». Он снимался именно в «Ранетках», когда его жизнь внезапно оборвалась.

В 2008 году Василий женился. Супруга была на 5 лет старше него и уже имела 6-летнего ребенка. Но Лыкшина это не смущало. Мальчика он усыновил, а вскоре на свет появилась и общая дочка Кира. Казалось, все только начинается. Он был молод, здоров, популярен.

Вечером 17 октября 2009 года актер лег спать, а утром следующего дня уже не проснулся. У него просто остановилось сердце. По какой причине это произошло неясно до сих пор. Официальной причиной смерти считается пресловутая сердечно-сосудистая недостаточность. Василию Лыкшину было всего 22 года.