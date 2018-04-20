Вот как выглядит трейлер отреставрированной ленты «2001: Космическая одиссея»

«Извини, Дэйв. Боюсь, что я не смогу этого сделать».

Warner Bros. опубликовали трейлер отреставрированной картины «2001: Космическая одиссея» — главного научно-фантастического фильма последнего века. В этом году ленте исполнилось 50 лет, но в новом ролике она выглядит невероятно. Смотрите скорее!