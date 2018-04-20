Не собирающаяся худеть Элизабет Мосс надела красное платье и затмила стройных актрис на премьере «Рассказа служанки» 

Элизабет Мосс играет главную героиню антиутопического сериала о девушках, вынужденных рожать детей для офицеров, чьи жены стали бесплодными. Пышнобедрая Мосс явно не собирается худеть и не стесняется своих аппетитных форм. Более того, в рокерской косухе и ярко-красном платье она легко затмила своих более стройных коллег по сериалу.
Кстати, игру Элизабет Мосс в «Рассказе служанки» одобряет даже сама автор легшей в основу сериала книги — писательница Маргарет Этвуд.
А ты собираешься смотреть второй сезон «Рассказа служанки»?
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Фото:East News, Instagram