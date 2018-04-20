От Бэйба до Хрюши: 11 самых известных свиней в истории кино и ТВ

В прокат вышла иранская комедия «Свинья» режиссера Мани Хагиги. В честь старта сеансов наши друзья из кинокомпании «А1» вспомнили самых ярких поросят в истории кино и телевидения. Пятачок из «Винни-Пуха»

Известный каждому с детства герой знаменитой серии сказок Алана Милна . Жителям постсоветского пространства он известен, в первую очередь, как персонаж «Союзмультфильма». Особую нежность к Пяточку должны испытывать петербуржцы — ведь у нас всегда «кажется, дождь собирается». Поросенок Бэйб

Редкий случай, когда свинка стала полноценным главным героем фильма. Одноименная австралийская комедия о трогательном поросенке, который попадает в передряги, путешествуя по городу с цирковыми животными, знакома многим с детства. Бэйбом движет благородная цель — найти деньги, чтобы спасти ферму, на которой он вырос, от банкротства.

Свинья из «Мастера и Маргариты»

В сериале-адаптации культового романа Булгакова, вышедшем на российские телеэкраны в 2005 году, есть один запоминающийся эпизод с участием свиньи. Волшебный крем, сделавший Маргариту ведьмой, превращает в хрюкающее животное незадачливого соседа. Верхом на борове она и отправляется на бал сатаны.

Леонард из «Angry Birds»

Многим известны главные антагонисты знаменитой игры «Angry Birds» — зеленые свиньи, на которых злые птицы регулярно совершают диверсионные атаки. В мультипликационной экранизации предводителем злодеев, вторгшихся в птичьи владения, стал харизматичный свин по имени Леонард.

Свин-паук из «Симпсонов»

В полнометражном мультфильме «Симпсоны в кино», Гомер заводит себе поросенка, которого называет «Свин-паук», а затем переименовывает его в Гарри Пупера. Позже, он несколько раз появлялся в камео в мультсериале. Например, в заставке одного из эпизодов пролетал через экран на паутине, словно Человек-паук.

Гиперсвин Окча

В основном конкурсе 70-го Каннского кинофестиваля показали фильм «Окча» студии Netflix . В центре его сюжета — квест по спасению генномодифицированного свинопотама, который был экспериментально выращен на высокогорной южнокорейской ферме, от продуктовой корпорации, которая планируют пустить животных на котлеты.

Розита из «Зверопоя»

Одной из героинь музыкального мультфильма о вокальном конкурсе в мире животных стала многодетная мать, прекрасная хозяйка и талантливая певица Розита.

Хрюша из «Спокойной ночи, малыши»

Главная ТВ-свинья страны уже долгие годы желает спокойной ночи малышам всей России. Многие из них уже выросли, но все еще трепетно хранят память об озорнике Хрюше.

Порко Россо