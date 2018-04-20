От Бэйба до Хрюши: 11 самых известных свиней в истории кино и ТВ 

В прокат вышла иранская комедия «Свинья» режиссера Мани Хагиги. В честь старта сеансов наши друзья из кинокомпании «А1» вспомнили самых ярких поросят в истории кино и телевидения. Пятачок из «Винни-Пуха»
Известный каждому с детства герой знаменитой серии сказок Алана Милна. Жителям постсоветского пространства он известен, в первую очередь, как персонаж «Союзмультфильма». Особую нежность к Пяточку должны испытывать петербуржцы — ведь у нас всегда «кажется, дождь собирается». Поросенок Бэйб
Редкий случай, когда свинка стала полноценным главным героем фильма. Одноименная австралийская комедия о трогательном поросенке, который попадает в передряги, путешествуя по городу с цирковыми животными, знакома многим с детства. Бэйбом движет благородная цель — найти деньги, чтобы спасти ферму, на которой он вырос, от банкротства.
Свинья из «Мастера и Маргариты»
В сериале-адаптации культового романа Булгакова, вышедшем на российские телеэкраны в 2005 году, есть один запоминающийся эпизод с участием свиньи. Волшебный крем, сделавший Маргариту ведьмой, превращает в хрюкающее животное незадачливого соседа. Верхом на борове она и отправляется на бал сатаны.
Леонард из «Angry Birds»
Многим известны главные антагонисты знаменитой игры «Angry Birds» — зеленые свиньи, на которых злые птицы регулярно совершают диверсионные атаки. В мультипликационной экранизации предводителем злодеев, вторгшихся в птичьи владения, стал харизматичный свин по имени Леонард.
Свин-паук из «Симпсонов»
В полнометражном мультфильме «Симпсоны в кино», Гомер заводит себе поросенка, которого называет «Свин-паук», а затем переименовывает его в Гарри Пупера. Позже, он несколько раз появлялся в камео в мультсериале. Например, в заставке одного из эпизодов пролетал через экран на паутине, словно Человек-паук.
Гиперсвин Окча
В основном конкурсе 70-го Каннского кинофестиваля показали фильм «Окча» студии Netflix. В центре его сюжета — квест по спасению генномодифицированного свинопотама, который был экспериментально выращен на высокогорной южнокорейской ферме, от продуктовой корпорации, которая планируют пустить животных на котлеты.
Розита из «Зверопоя»
Одной из героинь музыкального мультфильма о вокальном конкурсе в мире животных стала многодетная мать, прекрасная хозяйка и талантливая певица Розита.
Хрюша из «Спокойной ночи, малыши»
Главная ТВ-свинья страны уже долгие годы желает спокойной ночи малышам всей России. Многие из них уже выросли, но все еще трепетно хранят память об озорнике Хрюше.
Порко Россо
Заглавный герой не самого известного мультфильма гения японской анимации Хаяо Миядзаки — пилот Порко Россо. После участия в Первой Мировой войне он разочаровался в людях и навлек на себя проклятье. Теперь он наполовину человек, наполовину свинья, но это не мешает ему управлять самолетом и сражаться с воздушными пиратами над Адриатикой.