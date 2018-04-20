ММКФ-2018: фильмы, которые не стоит пропускать

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

19 апреля открылся 40-й Московский международный кинофестиваль. Крупнейшее московское кинособытие проводится обычно летом, и из-за сдвинутых сроков не все оказались к нему готовы. Что смотреть? Какие фильмы выйдут в широкий прокат потом, а на какие стоит бежать без промедления? Мы подобрали картины, на которые стоит сходить в рамках ММКФ или хотя бы запомнить их названия, чтобы посмотреть позже.

«Фокстрот»

Картина израильского режиссера Самуэля Маоза («Ливан») номинировалась на венецианского «Золотого льва» и получила Особый приз жюри. Родители получают известие о гибели сына-военного. В это время сын несет службу в армии, борется со скукой, исполняет танец с автоматом и подвергается редким атакам со стороны противника.

«Миссис Хайд»

В отечественный прокат эта французская комедия выйдет совсем скоро, 26 апреля, но поклонникам вечно молодой и отважной актрисы Изабель Юппер можно насладиться ее игрой уже на ММКФ. Режиссер Серж Бозон сделал ироническую версию готического романа Роберта Стивенсона , сделав главной героиней учительницу. Героиня Юппер — серая мышка, которая не имеет ни капли авторитета среди учеников. Но после того как в нее ударяет молния, женщина становится дьяволицей в юбке.

«Барбара»

Вечно пылкий, как юноша, Матье Альмарик снял фильм о французской легенде, певице Барбаре. Главный герой (его играет сам Альмарик), режиссер Ив , влюблен в певицу Барбару с подросткового возраста. Он снимает о ней биографический фильм и так включается в процесс, что влюбляется в исполнительницу главной роли.

«Не прикасайся»

Румынская драма режиссера Адины Пинтилие неожиданно для многих получила главный приз на Берлинском кинофестивале. Фильм «Не прикасайся» делает вид, что находится на стыке между игровым и документальным кино, пытается препарировать сексуальные девиации, ставит зрителя лицом к лицу перед кристальной искренностью без покровов. Без покровов — в прямом смысле слова: в «Не прикасайся» столько обнаженной натуры и разговоров о сексе, что ленту можно смотреть профилактически — для избавления от комплексов.

«Между стеллажей»

Трогательный и тихий фильм немецкого режиссера Томаса Штубера про отношения, развивающиеся между сотрудниками гипермаркета. Погрузчик Кристиан влюблен в девушку из кондитерского отдела Марион и пытается завоевать ее доверие. Как оказалось, даже в таком скучном пространстве можно снять светлую, смешную и пронзительную историю. Другие варианты переводов названия фильма: «Между рядами», «В коридорах».

«Лицо»

Крутой парень Яцек любит группу Metallica и свою будущую жену. Он работает строителем на возведении самой высокой статуи Иисуса Христа . На стройке происходит несчастный случай, в результате которого Яцек оказывается на больничной койке. После серьезной пластической операции — пересадки лица — герой больше не похож на прежнего длинноволосого красавца, его девушка находит другого парня, родители считают, что к сыну нужно вызывать экзорциста. Фильм польского режиссера Малгожаты Шумовски получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Фильм про парня, потерявшего свое лицо, мог бы стать драмой о духовном опыте, но оказался, что гораздо более неожиданно, острой сатирой на общество.

«Наследницы»

Драма парагвайского режиссера Марсело Мартинесси касается темы человеческой близости, возраста и умения (или неумения) начать все сначала. Две дамы приличного возраста живут вместе уже лет тридцать, пользуясь наследством, которое досталось им обеим. Но финансовое простофильство приводит к тому, что одна женщина оказывается в тюрьме за долги, а второй ничего не остается, как начать заниматься частным извозом. Не слишком умело крутя баранку, дама с удовольствием открывает для себя новую жизнь.

«В поисках праздника»

Чудесный актерский дуэт Дональда Сазерленда Хелен Миррен в слезовыжимательной истории про супругов, один из которых теряет память. Итальянец Паоло Вирдзи снял нежное и смешное кино про Эллу и Джона, отправившихся в свое последнее путешествие на стареньком трейлере. Как состариться и переживать возрастные изменения друг друга стойко и с нежностью? Кино рассказывает об этом пусть не всегда и правдоподобно, но чертовски трогательно.

«Профайл»

С помощью минимума выразительных средств (за действием зритель следит только на экране компьютера героини: соцсети, скайп, ютьюб, мессенджеры) Тимур Бекмамбетов снял драму, которую смотришь затаив дыхание. Британская журналистка регистрирует в сети «Фейсбук» аккаунт несуществующей девушки, принявшей ислам. На нее тут же выходит исламский вербовщик, и вскоре сама журналистка, а не ее исламизированное альтер-эго, подпадает под обаяние террориста.

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