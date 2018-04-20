Член жюри Каннского кинофестиваля Ава Дюверней получит ЛГБТ-премию

Сценаристка и режиссер Ава Дюверней получит почетную премию «За мастерство в медиа» GLAAD Media Awards на церемонии в Нью-Йорке, сообщает The Wrap.

Ава Дюверней — автор документального фильма о тюремной системе в США «Тринадцатая», киносказки «Излом времени», сериала «Скандал». Она не раз высказывалась в защиту сексуальных и гендерных меньшинств, а также является автором так называемого «теста Дюверней», согласно которому фильм является расово корректным, если «афроамериканцы или другие национальные меньшинства полноценно участвуют в сюжете, а не обслуживают истории белых людей».

Ава Дюверней вместе с российским режиссером Андреем Звягинцевым накануне вошла в состав жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля.