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Член жюри Каннского кинофестиваля Ава Дюверней получит ЛГБТ-премию
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Член жюри Каннского кинофестиваля Ава Дюверней получит ЛГБТ-премию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сценаристка и режиссер Ава Дюверней получит почетную премию «За мастерство в медиа» GLAAD Media Awards на церемонии в Нью-Йорке, сообщает The Wrap.
Премию традиционно вручают профессионалам медиасферы, которые выступают за права представителей ЛГБТ. Ранее ее получали Роберт де Ниро, Дебра Мессинг, Тайра Бэнкс, Джулианна Мур и другие звезды.
Ава Дюверней — автор документального фильма о тюремной системе в США «Тринадцатая», киносказки «Излом времени», сериала «Скандал». Она не раз высказывалась в защиту сексуальных и гендерных меньшинств, а также является автором так называемого «теста Дюверней», согласно которому фильм является расово корректным, если «афроамериканцы или другие национальные меньшинства полноценно участвуют в сюжете, а не обслуживают истории белых людей».
Ава Дюверней вместе с российским режиссером Андреем Звягинцевым накануне вошла в состав жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля.
Ранее премию GLAAD на аналогичной церемонии в Лос-Анджелесе вручили Бритни Спирс.
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