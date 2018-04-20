Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия, семейный
Год: 1947
Страна: СССР
Режиссер: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро
Сценарий: Евгений Шварц
Оператор: Евгений Шапиро
Кто снимался в фильме «Золушка»: Янина Жеймо, Алексей Консовский, Эраст Гарин, Фаина Раневская, Елена Юнгер, Тамара Сезеневская, Василий Меркурьев, Александр Румнев, Варвара Мясникова, Игорь Клименков Сюжет фильма «Золушка» В одном сказочном государстве жил лесничий, его сварливая жена, их общие дочери Анна и Марианна, а также его дочь от первого брака — Золушка. Мачеха эксплуатирует бедную девушку, как домработницу. Ей можно даже не мечтать о том, чтобы когда-нибудь, например, оказаться на балу, куда отбывают единокровные сестрицы в надежде понравиться принцу на выданье. Но на помощь Золушке приходит ее крестная — самая настоящая фея. Золушка оказывается на балу, и в неё влюбляется прекрасный и очень добрый принц. В полночь волшебное действие заклятий заканчивается, и бедной Золушке приходится вернуться к прежней жизни. Но по хрустальной туфельке, которую Золушка потеряла, убегая из дворца под бой дворцовых курантов, принц отыскивает невесту. Интересные факты о фильме «Золушка»:
Фильм снят по одноименной пьесе Евгения Шварца, в которой он адаптировал для кино классическую сказку Шарля Перро. На момент съёмок Янине Жеймо было 38 лет. Она была на три года старше актера Алексея Консовского, сыгравшего Принца и лишь на пять лет младше Василия Меркурьева, сыгравшего отца Золушки. Роль Золушки стала для Янины Жеймо 35-ой и последней — больше в кино она не снималась. Все песни Золушки исполнила певица Ленинградской государственной эстрады Любовь Чернина.
Трейлер фильма «Золушка»: https://www.youtube.com/watch?v=gIzJ-mteZr4