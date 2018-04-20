Юбилей на большом экране. Чем удивит Московский международный кинофестиваль

Онлайн‐схватка с вербовщиком террористов, история священного орла и китаянка в поисках любви — сюжеты картин, представляющих Россию на 40‐м Московском международном кинофестивале весьма разнообразны. Сложно сказать, будет ли юбиляр таким же скандальным, как и комментарий его президента о Харви Вайнштейне , но первый прогноз можно сделать уже сегодня. «360» рассказывает об открытии и программе самого громкого кинособытия апреля.

Согласно суеверию,

40-летний

юбилей отмечать не стоит, но у организаторов Московского международного кинофестиваля (ММКФ) не было выбора — события такого масштаба не отменяются, хотя могут быть перенесены. В этом году мероприятие проводится раньше, чтобы не пересекаться с чемпионатом мира по футболу.

Кроме того, настоящий возраст ММКФ более чем в два раза превышает заявленный. Впервые он был проведен в 1935 году, что делает его вторым старейшим кинофестивалем после ежегодного вручения «Золотого льва» в Венеции.

ММКФ приближается и к другому юбилею — с 1999 года его бессменным президентом является режиссер Никита Михалков . С ним связан первый скандал мероприятия.

Скандалы на красной дорожке и рядом

Продюсер Харви Вайнштейн заслуживает приза за вклад в кинематограф, отметил Михалков во время

пресс-конференции, посвященной кинофестивалю. «Я ему могу только позавидовать, когда тебя, не обладающего внешностью Ален Делона, любят такие красивые женщины… Но все вместе — это порнография, я этого не приемлю», — добавил режиссер.

Влиятельного американского кинодеятеля в октябре прошлого года обвинили в домогательствах к десяткам женщин, по большей части известным актрисам. Некоторые из них заявили, что Вайнштейн пытался добиться их расположения силой. Скандал лишил продюсера работы, компании и стал страшным пятном на его репутации.

В итоге приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

все-таки

достался самому достойному кандидату. Им был посмертно награжден художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков . По данным социологов, россияне считают его одним из лучших и самых любимых режиссеров и актеров страны. Награда была вручена во время открытия кинофестиваля, ее забрал сына Табакова — Павел.

Что касается слов Михалкова о Вайнштейне, не стоит забывать, что секс-скандалы

на Западе отличаются от российских. Если в США вопросы объективации женского тела занимают все большее место в актуальной повестке, то россияне засыпали комплиментами актрису и телеведущую Анастасию Макееву , решившуюся выйти на красную дорожку кинофестиваля в прозрачном платье.

Впрочем, некоторые картины в конкурсной программе ММКФ могут вызвать неодобрение зрителей, которые не привыкли к излишне откровенному обсуждению сексуальности на большом экране. Это, в частности, касается заявленной от России киноленты «Ню», снятой китаянкой Ян Гэ

Сюрпризы на экране

Актриса, певица и участница шоу «Минута славы» Ян Гэ родилась в Пекине, но успеха добилась в России. Здесь талантливая студентка сначала попала на театральные подмостки, затем в кино, потом на телевидение. Членам жюри

40-го ММКФ предстоит посмотреть ее режиссерский дебют — фильм «Ню».

Фильм посвящен поиску любви и разбитому сердцу. В центре сюжета китайская девушка, которая пытается найти свое личное счастье в Москве. По отзывам тех, кто картину уже посмотрел, в картине много откровенных постельных сцен.

Две другие российские ленты в основной программе менее легковесны. В «Спитаке» режиссер Александр Котт , известный по военной драме «Брестская крепость», рассказывает о Спитакском землетрясении 1988 года. Эта катастрофа унесла жизни не менее 25 тысяч человек, еще десятки тысяч пострадали, более полумиллиона остались без крова.

Декорациями

«Царь-птицы»

Эдуарда Новикова стала красивейшая природа Якутии. В местной тайге живет супружеская пара, чьи серые будни нарушает внезапный гость — орел, который считается в этих краях священной птицей. По словам шамана, визит орла имеет важную цель.

У многих зрителей вызовет интерес другая картина с российским участием, не принимающая участия в основной программе. Это триллер «Профайл», снятый автором ряда блокбастеров Тимуром Бекмамбетовым. Сюжет крайне актуален — журналистка вступает в опасную

интернет-дуэль

с вербовщиком террористов. Все действие картины происходит на экране компьютера.

Что касается картин режиссеров из других стран, то сюрпризом может оказаться любая из них. Однозначного фаворита или всемирно известных имен в списке нет. Зато звезды будут мелькать в специальных внеконкурсных программах.

В частности, пройдет ретроспектива фильмов, посвященных столетию покойного Ингмара Бергмана, признанного одним из величайших режиссеров авторского кино. В рамках ММКФ будет показана подборка фильмов о «человеке-мифе»