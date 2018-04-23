Time: 19 самых влиятельных актеров и режиссеров 2018 года

Журнал Time , согласно своей традиции, выбрал самых влиятельных людей 2018 года. В этот список, наравне с политиками, художниками, спортсменами, попали и деятели кино и телевидения.

Самое замечательное появление в списке — это Милли Бобби Браун . Актриса стала известной в 12 лет благодаря своей роли в сериале «Очень странные дела» в 2016 году. Теперь она еще и самый молодой продюсер в мире. Милли доверили работу над сериалом об очень умной сестренке Шерлока Холмса , где она к тому же будет играть главную роль. Отличное начало, как мы надеемся, долгой актерской карьеры.

Ее соседями по сотне журнала Time стали:

Одна из главных ролей в сериале «Большая маленькая ложь»

Росомаха навсегда

Главная роль в фильме «Чудо-женщина»

Режиссер фильма «Черная Пантера»

Стерлинг К. Браун

Лина Уэйте

Роль Дэниз в сериале «Мастер не на все руки»

Режиссер и сценарист фильма «Леди Бёрд»

Режиссер фильма «Форма воды»

Главная женская роль в фильме «Три икса: Мировое господство»

Ведущий американского телевидения, актер, комик, ведущий последних двух «Оскаров»

Режиссер и исполнитель одной из главных ролей в фильме «Тихое место»

Кумэйл Нанджиани

Исполнитель главной роли и сценарист фильма «Любовь — болезнь» и актер сериала «Силиконовая долина»

Иса Рэй Главная роль и сценарий к сериалу «Белая ворона»

Меган Маркл

На телевидении известна благодаря своей роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры», а всемирную славу получила, когда обручилась с британским принцем Гарри

Певица, актриса, дизайнер, филантроп и продюсер

Исполнитель главной роли в фильме «Черная Пантера»

Исполнительница главной роли в фильме «Фантастическая женщина»

Опра Уинфри

Американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу «Шоу Опры Уинфри»

Полный список 100 самых влиятельных людей 2018 года