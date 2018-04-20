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Товарищ Сухов в «Приключениях Леопольда» и другие пасхалки советской мультипликации
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Товарищ Сухов в «Приключениях Леопольда» и другие пасхалки советской мультипликации 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
В зарубежных мультфильмах очень любят делать отсылки и пародии на популярные фильмы. Особенно ими богата серия мультфильмов про Шрека. Но и в советской мультипликации тоже встречались такие отсылки — некоторые сцены удивительно напоминают кадры из любимых в народе фильмов. Особенно богат на них мультсериал «Приключения Леопольда».
Блогер Владимир Дубогрей ака dubikvit вспоминает лучшие пасхалки из советских мультфильмов.
В «Приключениях Леопольда» есть пасхалка на «Белое солнце пустыни»:
«Кавказскую пленницу»:
«Джентльменов удачи»:
«Операцию «Ы»»:
Если порыться внимательно, то наверняка можно найти и еще. Но перейдем к другим мультфильмам.
К примеру, мультик «Пес в сапогах», который сам является замечательной экранизацией романа «Три мушкетера», все же делает отсылку к известному фильму Хилькевича.
Все в курсе, на кого похожи разбойники из «Бременских музыкантов».
В мультфильме «Мы с Шерлоком Холмсом» тоже есть отсылка к знаменитому советскому фильму:
А в замечательном мультфильме Черкасского «Остров сокровищ» пиратские характеристики удивительным образом напоминают характеристики из «Семнадцати мгновений весны».
Ну и конечно же, замечательный мультик «Ограбление по…». В той части мультфильма, что посвящена ограблению в нашей стране, нарисованные уголовники похожи на Станислава Чекана и Савелия Крамарова.
Сложно сказать, какой именно персонаж Чекана имелся в виду, возможно, уголовник из фильма «Верьте мне, люди», а вот Косой из «Джентльменов удачи» в исполнении Крамарова узнается сразу.
Как и узнается милиционер из этого же мультфильма.
Не узнать Анискина в исполнении Михаила Жарова из фильма «Деревенский детектив» невозможно.
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