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В Северном Тушине посмотрят и обсудят историческую драму «Игра в имитацию»
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В Северном Тушине посмотрят и обсудят историческую драму «Игра в имитацию» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Мероприятие пройдет 25 апреля в филиале «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению.
— Картина рассказывает о криптографе военного времени Алане Тьюринге, который взломал код немецкой шифровальной машины «Энигма» во время Второй мировой войны. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Фильм является обладателем главной награды кинофестиваля в Торонто 2014 года. Картина удостоена крайне высоких оценок мировой кинопрессы, — рассказали в пресс-службе филиала «Северо-Западный».
Киноклуб предполагает совместный просмотр картины с последующим обсуждением. Каждый сможет поделиться мнением об увиденном.
Начало в 18.00. Адрес проведения: улица Вилиса Лациса, дом 1, корпус 1. Предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04.
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