В Северном Тушине посмотрят и обсудят историческую драму «Игра в имитацию»

Мероприятие пройдет 25 апреля в филиале «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению. — Картина рассказывает о криптографе военного времени Алане Тьюринге , который взломал код немецкой шифровальной машины «Энигма» во время Второй мировой войны. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч . Фильм является обладателем главной награды кинофестиваля в Торонто 2014 года. Картина удостоена крайне высоких оценок мировой кинопрессы, — рассказали в пресс-службе филиала «Северо-Западный». Киноклуб предполагает совместный просмотр картины с последующим обсуждением. Каждый сможет поделиться мнением об увиденном. Начало в 18.00. Адрес проведения: улица Вилиса Лациса, дом 1, корпус 1. Предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04.