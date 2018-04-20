Ещё
Юрий Колокольников преобразился во Владимира Маяковского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрий Колокольников преобразился во Владимира Маяковского 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне премьеры картины Александра Шейна «ВМаяковский» о жизни поэта серебряного века Чулпан Хаматова выложила кадр, на котором запечатлены она в роли гражданской супруги Владимира Маяковского и исполнитель главной роли Юрий Колокольников. Работа над лентой велась почти пять лет, а на главную роль пробовались десятки артистов. Исполнитель роли эксцентричного поэта был подобран идеально — Колокольников имеет невероятное сходство с Маяковским. Хотя, как отмечают его поклонники, он с определенных ракурсов похож и на другого Владимира — Ленина.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1761777578462902458_2977583662"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
В картине также снялись Евгений Миронов, отец и сын Ефремовы, возлюбленная Константина Эрнста Софья Заика (для нее это первая большая роль). Кстати, изначально, когда режиссер только задумывал картину, он мечтал снять в главной роли Леонардо ли Каприо, а в Наталье Водяновой видел Татьяну Яковлеву. Но, отмечают кинокритики, с российскими актерами у него получилось отработать практически гениально, а вот с голливудскими могло так не получиться.
Teleprogramma.pro: последние новости
Сын Марка Розовского экстренно госпитализирован с травмой головы «Логово Монстра» Кошонин рассказал о неподобающем поведении мужа Климовой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино9
Звезды пришли на открытие ММКФ15
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино41
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение