Юрий Колокольников преобразился во Владимира Маяковского 

Накануне премьеры картины Александра Шейна «ВМаяковский» о жизни поэта серебряного века Чулпан Хаматова выложила кадр, на котором запечатлены она в роли гражданской супруги Владимира Маяковского и исполнитель главной роли Юрий Колокольников. Работа над лентой велась почти пять лет, а на главную роль пробовались десятки артистов. Исполнитель роли эксцентричного поэта был подобран идеально — Колокольников имеет невероятное сходство с Маяковским. Хотя, как отмечают его поклонники, он с определенных ракурсов похож и на другого Владимира — Ленина.
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В картине также снялись Евгений Миронов, отец и сын Ефремовы, возлюбленная Константина Эрнста Софья Заика (для нее это первая большая роль). Кстати, изначально, когда режиссер только задумывал картину, он мечтал снять в главной роли Леонардо ли Каприо, а в Наталье Водяновой видел Татьяну Яковлеву. Но, отмечают кинокритики, с российскими актерами у него получилось отработать практически гениально, а вот с голливудскими могло так не получиться.