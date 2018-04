«Эш против зловещих мертвецов»: продолжения не будет

Третий сезон постапокалиптического комедийного ужастика «Эш против зловещих мертвецов» станет завершающим. Канал Starz принял решение не продлевать сериал из-за постоянного падения рейтинга. Последние серии собирали аудиторию всего в 177 тысяч зрителей.

Заключительная серия сезона, которую покажут 29 апреля, станет последней для героя с бензопилой. Сам Брюс Кэмпбелл , исполнитель роли Эша Уильямса, ранее сообщал, что канал Starz был единственным, который позволил снимать сериал со «взрослым» рейтингом. Но есть надежда, что после расставания со Starz Эш с командой вернётся на большой экран.

Ash Vs Evil Dead has been the ride of a lifetime. Ash Williams was the role of a lifetime.

I will always be grateful to Starz, Sam Raimi, Rob Tapert and our tireless fans for the opportunity to revisit the franchise that launched our careers. Thank you! pic.twitter.com/oNmTopS1Ab

— Bruce Campbell (@GroovyBruce) 20 апреля 2018 г.

«Эш против зловещих мертвецов» — лучшее время в жизни. Эш Уильямс — лучшая в жизни роль.