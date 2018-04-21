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«Эш против зловещих мертвецов»: продолжения не будет
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«Эш против зловещих мертвецов»: продолжения не будет 

Игромания.ру 49 минут назад
Фото: Игромания.ру
Третий сезон постапокалиптического комедийного ужастика «Эш против зловещих мертвецов» станет завершающим. Канал Starz принял решение не продлевать сериал из-за постоянного падения рейтинга. Последние серии собирали аудиторию всего в 177 тысяч зрителей.
Заключительная серия сезона, которую покажут 29 апреля, станет последней для героя с бензопилой. Сам Брюс Кэмпбелл, исполнитель роли Эша Уильямса, ранее сообщал, что канал Starz был единственным, который позволил снимать сериал со «взрослым» рейтингом. Но есть надежда, что после расставания со Starz Эш с командой вернётся на большой экран.
Ash Vs Evil Dead has been the ride of a lifetime. Ash Williams was the role of a lifetime.
I will always be grateful to Starz, Sam Raimi, Rob Tapert and our tireless fans for the opportunity to revisit the franchise that launched our careers. Thank you! pic.twitter.com/oNmTopS1Ab
— Bruce Campbell (@GroovyBruce) 20 апреля 2018 г.
«Эш против зловещих мертвецов» — лучшее время в жизни. Эш Уильямс — лучшая в жизни роль.
Я всегда буду благодарен Starz, Сэму Рэйми, Робу Таперту и нашим неутомимым поклонникам за возможность вернуться к серии, которая определила наши карьеры. Спасибо!
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