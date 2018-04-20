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Канал Starz закрыл сериал «Эш против зловещих мертвецов»
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Канал Starz закрыл сериал «Эш против зловещих мертвецов» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Финал третьего сезона станет финалом всего шоу.
Канал Starz решил не продлевать сериал «Эш против зловещих мертвецов» на четвёртый сезон, так что последний эпизод выйдет уже 29 апреля.
Шоу продолжало историю фильмов серии «Зловещие мертвецы», в которых главную роль играл актёр Брюс Кэмпбелл. Он же вернулся к своему персонажу и в сериале. Помимо него в шоу также снималась звезда «Зены — королевы воинов» Люси Лоулесс.
В «Эше против зловещих мертвецов» главный герой воссоединился со своей дочерью. О том, задумывался ли финал третьего сезона как окончание всего шоу, не уточняется.
Рейтинг последних эпизодов сериала составлял около 0,08 при 177 тысячах зрителей, что мало даже для кабельного канала.
#эшпротивзловещихмертвецов #сериалы
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