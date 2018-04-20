Премию «Аванс» ММКФ вручили актерам Аглае Тарасовой и Роману Курцеву 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премию «Аванс» вручили Аглае Тарасовой и Роману Курцеву как самым талантливым молодым актёрам, сообщает пресс-служба Московского международного кинофестиваля.
"Эта дебютантка стартанула в этом году невероятно круто: и фильм красивый, и она красивая. Я уверена, что вы все ее уже полюбили", — сказала главный редактор The Hollywood reporter Мария Лемешева, вручая приз Тарасовой.
В этом году актриса сыграла в романтическом фильме «Лед», который стал хитом российского проката. Второй приз был вручён Роману Курцеву, исполнившему главные роли в картинах «Я худею» и «Крым».
"Сыграв в двух проектах главные роли, он ворвался в кино", — сказала Лемешева про Романа Курцева.
"Поздравляю с открытием фестиваля, смотрите кино. И поздравляю всех, кто получил награды, очень надеюсь, что окончание фестиваля будет не хуже, чем начало, в тяжелой ситуации цветет и развивается наше кино", — приводит пресс-служба слова президента ММКФ Никиты Михалкова.
Обладателями премии в разное время становились Ирина Старшенбаум, Данил Стеклов, Милош Бикович, Александр Паль, Юлия Александрова, Анфиса Черных, Агне Грудите, Сергей Романович и другие.