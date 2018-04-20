Премию «Аванс» ММКФ вручили актерам Аглае Тарасовой и Роману Курцеву

"Эта дебютантка стартанула в этом году невероятно круто: и фильм красивый, и она красивая. Я уверена, что вы все ее уже полюбили", — сказала главный редактор The Hollywood reporter Мария Лемешева , вручая приз Тарасовой.

В этом году актриса сыграла в романтическом фильме «Лед», который стал хитом российского проката. Второй приз был вручён Роману Курцеву, исполнившему главные роли в картинах «Я худею» и «Крым».

"Сыграв в двух проектах главные роли, он ворвался в кино", — сказала Лемешева про Романа Курцева.