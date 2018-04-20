На контрасте: Дима Билан и Ксения Сухинова показали свою версию фильма «Ла-Ла Ленд» 

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Не собирающаяся худеть Элизабет Мосс надела красное платье и затмила стройных актрис на премьере «Рассказа служанки»

Ильяшенко пришла на премьеру фильма о Вествуд в толстовке oversiize, а Цигаль — в дерзком канареечном платье