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На контрасте: Дима Билан и Ксения Сухинова показали свою версию фильма «Ла-Ла Ленд»
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На контрасте: Дима Билан и Ксения Сухинова показали свою версию фильма «Ла-Ла Ленд» 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
Дима Билан и Ксения Сухинова представили свою версию нашумевшего фильма-мьюзикла «Ла-Ла Ленд». Режиссер клипа Леонид Колосовский решил сыграть на контрасте: он повторил классические образы героев из фильма, а также сделал более современную версию, поместив героев в другое время. В ней у Ксении леопардовое мини-платье, косуха и яркие тени, а у Димы — очки, футболка и кожаный плащ. Съемки видео проходили на Кипре. К слову, для Билана работа с Колосовским и Сухиновой уже не первая.
— рассказывает Леонид Колосовский.
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Фото:пресс-служба
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