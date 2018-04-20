Oxxxymiron и Павел Табаков сыграют в экранизации романа Пелевина

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Съемки фильма «Empire V» по одноименному роману Виктора Пелевина наконец-то сдвинулись с места. Стало известно, что фильм выйдет в прокат уже в начале 2019 года, а это значит, что ждать осталось совсем недолго.

Снимает фильм Виктор Гинзбург , который в 2011 году перенес на экраны роман «Generation П». Сюжет, если вы вдруг не читали «Empire V», пересказывать бесполезно, лучше все же найти время и прочитать. Если вкратце: нас ждет история новообращенного вампира Романа Шторкина, в прошлом обычного 19-летнего парня, который, получив титул Рамы Второго, приступает к изучению главных вампирических наук — гламура и дискурса.

Вампира-неофита играет Павел Табаков , а антагониста Митру (с острым взглядом, эспаньолкой и еле обозначенными усами) — рэпер Oxxxymiron. По книге, двум героям предстоит словесная дуэль (чем вам не рэп-баттл?), так что выбор сделан неслучайно. Ждем премьеру!

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