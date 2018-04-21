После съемок в новом фильме Дакоте Джонсон потребовалась помощь психолога

Дакота Джонсон — девушка отчаянная и от комплексов не страдает, однако после съемок в своем новом фильме ей потребовалась профессиональная помощь психолога. В интервью журналу Elle Дакота рассказала, какими сложными для нее оказались съемки картины «Суспирия».

Девушка рассказала, что работа проходила в тяжелых условиях и при этом она была все время напугана. «Мы находились в заброшенном отделе, который стоял на вершине горы. На его крыше было 30 телефонных столбов, и в здании были постоянные перебои с электроэнергией. Все постоянно пугались, было холодно, сухо. Меня спасало только масло для тела, которым я натиралась. Серьезно, мне теперь нужна помощь психолога», — говорит актриса.

Новый фильм с Джонсон представляет собой ремейк оригинальной «Суспирии», снятой еще в 70-х годах; версия режиссера Луки Гуаданьино рассказывает о девушке, которая приезжает учиться балету в Германию, но в ее новой школе происходят странные и пугающие вещи. В картине также снялись Хлоя Морец и Тильда Суинтон.

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