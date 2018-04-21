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«Морозко»
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«Морозко» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, семейный
Год: 1964
Страна: СССР
Режиссер: Александр Роу
Сценарий: Николай Эрдман, Михаил Вольпин
Оператор: Дмитрий Суренский
Кто снимался в фильме «Морозко»: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская, Георгий Милляр, Галина Борисова, Анатолий Кубацкий, Валентин Брылеев Сюжет фильма «Морозко» Жизнь девушки-красавицы Настеньки крупно изменилась, когда ее отец привел в дом новую жену. Мачеха невзлюбила ее с первого взгляда и заставляла работать, не давая продыху. В итоге, злодейка решила и вовсе избавиться от Настеньки и обманом отправила ее в лес, на верную погибель от холода. В этих же краях жил парень Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. Помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко. Мачеха захотела такой же удачи для своей родной дочери, Марфушеньки-душеньки, и сослала ее в лес, на встречу с Морозко… Интересные факты о фильме «Морозко»:
Помимо Яны Чуриковой на роль Марфушеньки претендовала Тамара Носова. Значительную часть фильма снимали на Кольском полуострове, неподалеку от Мурманска. Остальную — под подмосковным Звенигородом. Георгий Милляр, сыгравший Бабу Ягу, спас фильм от гибели. В подвале дома в Мурманской области, где хранилась пленка с отснятым материалом, прорвало трубу. Из всей съемочной группы Милляр был единственным, кто был в тот момент в доме, в котором жила киногруппа. Он вынес коробки с кинопленками в одних трусах на 20-градусный мороз. После выхода фильма актер Александр Хвыля, сыгравший Морозко, стал главным Дедом Морозом СССР и проводил главные елки страны в Кремле.
Трейлер фильма «Морозко»: https://www.youtube.com/watch?v=AiL5WEASzDA
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