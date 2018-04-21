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Бесплатный кинотеатр откроется в Комсомольске
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Бесплатный кинотеатр откроется в Комсомольске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Комсомольске-на-Амуре откроется бесплатный кинотеатр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кинозал оборудовали в Центре молодёжных инициатив на средства краевого гранта в размере 300 тысяч рублей. Первый показ состоится в нём уже на майских праздниках. Причём зрители сами выберут фильм для просмотра. Голосование за ленту пройдёт в группе Краевого дома молодёжи.
Показы в новом кинотеатре разобьют на три тематические категории: «Доброе кино», «Геройское кино» и «Хорошее кино».
— В рамках «Доброго кино» будут анонсированы не только фильмы, но и благотворительные акции, сбор кормов для бездомных животных, например. В рубрике «Геройское кино» пройдут показы лент об исторических и современных героях. А «Хорошее кино» — это фильмы, которые выберут в ходе интернет-голосования сами зрители, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель генерального директора Краевого Дома молодёжи Максим Косенко. — После просмотра фильмов зрители смогут остаться на их обсуждение. На каждый показ мы будем приглашать людей, которые могут рассказать что-то интересное по его теме.
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