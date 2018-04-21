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Данила Козловский: «Игроки „Челси“ посмотрели мой фильм, мы обсуждали картину до 3 утра, а в 10 они уже были на…
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Данила Козловский: «Игроки „Челси“ посмотрели мой фильм, мы обсуждали картину до 3 утра, а в 10 они уже были на… 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Актер Данила Козловский заявил, что на закрытый показ фильма «Тренер», режиссером которого он является, пришел почти весь основной состав «Челси». Козловский добавил, что клуб оказывал поддержку в процессе создания картины.
— Пришли Эден Азар, Давид Луис, Аспиликуэта и тренерский штаб. Меня предупредили, что у них на следующее утро тренировка в 10 утра, и что они навряд ли останутся поговорить после фильма или вообще досмотрят картину, — заявил Козловский в эфире программы «Вечерний Ургант». — Просто там много сцен с длинными диалогами, не успеваешь прочесть все субтитры. Но они досмотрели кино, очень радовались, а потом до 2-3 утра мы не могли разойтись. А в 10 утра они все уже были на тренировке.
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