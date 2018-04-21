В Доме актера «Любовная исповедь» Маркеса

Независимый театральный проект при поддержке Центрального Дома Актера приглашает на монолог о любви и страсти к единственному мужчине судьбы. Пьеса Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине» — единственная в творчестве всемирно известного писателя, лауреата Нобелевской премии. Написана она от лица женщины, но не только для женщин.

«Перед зрителем разворачиваются события жизни семьи — романтическая влюбленность девушки и юноши, свадьба, рождение сына, пришедшее по наследству богатство… Вот оно, счастье, о котором мечтает каждая женщина! Но романтика чувств — лишь мимолетный гость… Страстная игра актрисы поднимает со дна души запрятанные чувства и эмоции, помогает по-новому взглянуть на свою жизнь», — говорится в пресс-релизе.

В роли Грасиэлы — дипломант театрального фестиваля «Моноколь», дипломант международного театрального фестиваля «SOLO» — Ольга Лебедева

«Любовная исповедь»

24 апреля, 19:30. Малый зал Дома актера.

Режиссер — Елена Кравчук. Художник по гриму — Олеся Петрова

Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут.