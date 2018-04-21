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Как сейчас выглядит Валерия Лорка, сыгравшая Марту в «Диком
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Как сейчас выглядит Валерия Лорка, сыгравшая Марту в «Диком 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Сложно поверить, что 8 мая латиноамериканской актрисе исполнится 50 лет!
Когда Валерия Лорка приняла приглашение сыграть втростепенную, но яркую роль стервозной служанки Марты в сериале «Дикий англел», ей было 30 лет. Сейчас, сложно представить, ей скоро будет 50… И она по-прежнему является лучшей подругой Наталии Орейро (несмотря на то что по сюжету ленты они с Милли были врагами) и продолжает актерскую карьеру. Правда, в нашей стране она не так популярна, как в Латинской Америке. Но тем и интереснее было смотреть ее Instagram!
Валерия Лорка в роли Марты в сериале «Дикий ангел»
В соцсетях Лорка выкладывает селфи во время отпуска и снимки с 13-летним сыном Люсио от гражданского брака с Оскаром Ферринго. Нельзя не признать, что выглядит знаменитость очень хорошо. Она по-прежнему носит кудри, а ее фигуре может позавидовать любая 20-летняя девушка.
Что касается карьеры, то Валерия в основном играет в театре. Ее последней киноработой стал аргентинский сериал «Красотки» в 2014-м. А несколькими годами ранее она снялась в «Качорре» вместе с Наталией Орейро и в «Мятежном духе». При этом самой большой работой Лорки можно назвать полнометражную картину «Для создания семьи» 2011 года, где она выступила в главной роли.
Смотрите личные фотографии Валерии Ларки в галерее ниже!
Валерия Лорка, 2018 год  Валерия Лорка, 2017 год  Валерия Лорка, 2016 год  Валерия Лорка с сыном, 2016 год  Валерия Лорка, 2016 год  Валерия Лорка, 2015 год  Как сейчас выглядит главный актер «Танцора диско»
5 сериалов с Наталией Орейро, о которых вы, возможно, не знали
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