Шарлиз Терон: «Жизнь — это всегда смесь забавного и драмы»

На экраны вышел фильм «Опасный бизнес» с красавицей Шарлиз Терон в главной роли. Мы поговорили со знаменитой актрисой, а также ее партнером по площадке актером Дэвидом Ойулоуо, что привлекло их в криминальной истории и чем драма отличается от комедии.

На экраны вышел фильм «Опасный бизнес» — криминальная комедия с Шарлиз Терон в главной роли. Шарлиз вновь предстала роковой блондинкой, с которой лучше не связываться. Необычную для себя роль сыграл Давид Ойулоуо — классический драматический актер (например, он был Мартином Лютером Кингом) на этот раз снялся в комедии. «Опасный бизнес» — история фармацевтической компании, решившей поставить на поток продажу медицинской марихуаны и в итоге впутавшейся в разборки с мексиканским наркокартелем. В расход несносные боссы компании ( Джоэл Эдгертон и Шарлиз Терон) решают пустить менеджера среднего звена Гарольда. Типичный маленький человек, погрязший в долгах, и брошенный неверной женой, Гарольд, однако, начинает собственную игру — организует своё похищение и требует у начальства выкуп.

— Расскажите немного про ваших героев, чем они вам приглянулись? Дэвид: — В сценарии у моего Гарольда была другая фамилия, да и вообще, он точно не был придуман для актера моего типажа, я все же классический драматический актер, а тут комедия. Мне показалось это забавным. И на самом деле я давно хотел сыграть комедийную роль. «Опасный бизнес» — не комедия в чистом виде, это комедия именно глазами моего героя Гарольда. Ну когда я встретился с Нэшем, это все решило, я прочувствовал его видение, понял, что хочу быть частью этого проекта! Шарлиз: Мы дружим с Нэшем уже 15 лет. Дело было так: я влюбилась в его короткометражку «Паук» и просто позвонила ему, предложив встретиться. Он тогда не был уверен, что собирается делать дальше и что будет снимать, но я сказала, что нам обязательно нужно поработать вместе. И это произошло спустя всего лишь пятнадцать лет! Понадобилось довольно много времени, чтобы найти проект, который понравился бы нам обоим, и это говорит не только о нас, но и о самом фильме, он действительно особенный. Все актеры хотят сниматься у режиссеров-новаторов, обладающих собственным стилем и интонацией, и мне повезло в этом плане. — Дэвид, этот фильм очень сильно отличается от всего, что вы делали до этого. Каково это было — сниматься в несерьезном кино? — Было очень здорово сниматься в более легком, чем обычно фильме. В каком-то смысле это было даже сложнее и интереснее, совершенно неправильно противопоставлять комедию драме и полагать, что играть комедийную роль проще и что тут не нужно обладать особым талантом. Для меня это было интересным еще из-за того, что это впридачу боевик с большим количеством драматических моментов, который поднимает и важные социальные вопросы! Между всем этим нужно было балансировать. Ну и для картины в целом важно, чтобы актеры действовали слажено, в единой интонации, Нэш пристально следил за этим. Иначе все бы просто развалилось.

— Шарлиз, каково это было — сниматься и продюсировать комедию и как это все отличалось от ваших прошлый ролей? — У меня всегда были проблемы с определением жанров. Многие мои фильмы зрители воспринимают как драматические, в то время как я нахожу их забавными. Мне кажется, что фильмы, которые нравятся мне как зрителю пересекают эту черту, они и не комедии, и не драмы, это просто хорошие истории. Как актриса я выстраиваю персонаж, основываясь на чем-то реальном, и тогда вне зависимости от обстоятельств в истории будет что-то забавное. Ну а как продюсер ты конечно можешь сказать: «Это не смешно!», разумеется. Но то же самое происходит при работе над драмой. Мне просто не очень нравится формат драмы-драмы, мне не кажется, что жизнь состоит только из драматичных моментов или только из забавных, жизнь — это всегда смесь! Для меня этот персонаж был интересен не только сам по себе, а еще и в контексте окружение. Именно окружение делает ее такой забавной, да, точно, мир и люди вокруг!