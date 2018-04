Кино по субботам #171

Если для просмотра кинофильма «Хитрости Кекеца» ты слишком стар, а видеть «Ландыш серебристый» нет никакого желания, то у нас, как всегда, есть пять отменных фильмов. В этот раз порадуем научной фантастикой, сложностями внутреннего взросления, пелевинщиной, криминальными разборками от «питона» и войной краснокожих против бледнолицых.

1. «Близкие контакты третьей степени» (Close Encounters of the Third Kind), 1977

Стивен Спилберг умеет снимать кино всех жанров. Только когда речь заходит о фантастике, то в первую очередь вспоминают милейшего «Инопланетянина» или «Парк юрского периода», а не «Близкие контакты». Оно и понятно: те фильмы подороже, масштабнее и более ориентированы для семейного просмотра. К тому же они хоть и поучительные, но больше развлекательные картины. А «Близкие контакты» — фильм самый что ни на есть умный и серьезный. Но несмотря на это, в нем больше наивной романтики, чем в тех же «Звездных войнах». Взять хотя бы главного героя: Задорнов обозвал бы его «тупым», а он просто мечтатель. Фильм про попытки установить контакты с внеземной цивилизацией получился красочным, качественным, хоть и не стал таким же культовым, как другие работы мастера. Зато здесь есть музыка Джона Уильямса , как в лучших работах Спилберга. И она, конечно же, прекрасна. Хотя в тот год маэстро сочинил музыку к одной бессмертной истории про далекую галактику.

2. «Милая Фрэнсис» (Frances Ha), 2012

Некоторые люди в 27 лет переживают кризис и пополняют одноименный клуб. Для других — это то же самое, что и 25. Им не понять главную героиню, для которой наступили несладкие времена. Дома у нее нет; она танцует в труппе, хотя совсем не танцовщица; со своей единственной подругой и то не общается. Все, что остается — жить мечтами, которые с каждым днем все более и более несбыточны. Хочется сказать: «Мадам, пора взрослеть!». Но не стоит, поскольку на протяжении фильма мы как раз и будем этим заниматься с главной героиней. Вечные вопросы о том, что такое жизнь и когда человек взрослеет, прилагаются. К этой угловатой недотанцовщице проникаешься любовью и начинаешь искренне переживать насчет того, как можно быть настолько слепой и глупой. Но это только интереснее и тоньше передает натуру героини. И пусть тебя не смущают черно-белые тона картины: режиссер объяснял это попыткой создать ощущение истории и своего рода мгновенной ностальгии.

3. «Generation П», 2011

Нет никакого смысла описывать сюжет фильма, иначе это будет пересказ книги. Перейдем сразу к делу. Можно ли назвать поделку режиссера Константинопольского эталонной экранизацией? Увы, нет. Тут дело даже не в метафизике и тайных знаниях Пелевина, которые некогда было модно принимать за истину. Просто книга читается на одном дыхании, а фильм, увы, порой заставляет зевать. Но вполне возможно, это специфика экранизации. Плюс не хватило некоторых явных мелочей, которые были в книге, вроде беседы о кокаине и неграх. Интересно ли его смотреть? Очень! Фильм снят шикарно, даже сложные и понятные одному Пелевину сцены бэдтрипов, творческих мук и общения с богами. Даже музыкальные композиции подобраны блестяще и со вкусом. Порой даже слишком нетривиально. В коммерческий фильм про силу денег, снятый по коммерчески успешной книге, по максимуму нагнали узнаваемых лиц: от Шнура до бывшего шеф-редактора газеты «КоммерсантЪ» , чтобы лишней знакомой мордой привлечь людей. И ведь логично: фильм в том числе и про рекламу. Но лица не бесят: каждый смотрится на своем месте. И сам фильм занимает свое положенное место в истории.

4. «Рыбка по имени Ванда» (A Fish Called Wanda), 1988

Отличная компания подобралась, чтобы совершить это типично американское ограбление и расхлебывать его типично английские последствия. Тут есть даже Джон Клиз Майкл Пэйлин — отцы-основатели «Монти Пайтон». Само собой, их присутствие уже резко повышает планку. Может быть, в этой криминальной комедии местами встречается глуповатый и черный юмор — общей картины это не портит. Потому что сам сюжет проработан до мелочей, и потому все действия запутавшихся в подозрениях и недоверии жадных горе-грабителей выглядят логично. Как и необузданная любовь одного из персонажей к рыбкам, которая имеет куда большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Невероятно приятный фильм, который хочется хвалить за все. Но мы предоставим это право тебе — после просмотра, разумеется.

5. «Джеронимо: Американская легенда» (Geronimo: An American Legend), 1993