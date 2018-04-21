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Объявлена дата премьеры картины о юности Виктора Цоя
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Объявлена дата премьеры картины о юности Виктора Цоя 

Teleprogramma.pro 12 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Компания SonyPictures готовится выпустить на экраны России фильм Кирилла Серебенникова «Лето». Дата премьеры намечена на 7 июня. В основу сюжета картины легли ранние годы музыкальной карьеры Виктора Цоя и группы «Кино», а также взаимоотношения музыканта с Майком Науменко, его женой Натальей и другими своими современниками из ленинградской рок-тусовки. Повествование перенесет зрителя в Ленинград начала 80-ых годов, время любви, поиска и больших надежд. Разумеется, саундтрек к фильму был составлен из культовых песен того периода. Роль Виктора Цоя исполнил корейский артист Тео Ю, Майк Науменко стал актерским дебютом музыканта группы «Звери» Ромы Зверя, а Наталью сыграла Ирина Старшенбаум.
Напомним, в настоящее время Кирилл Серебренников все еще находится под домашним арестом в связи с делом о проектах «Платформа» и «Седьмая студия». Он был арестован в августе 2017 года, во время съемок «Лета». Монтаж картины Серебренников производил дома. Мировая премьера ленты запланирована в рамках Каннского кинофестиваля с 8 по 19 мая в числе основных конкурсантов, — сообщает thr.ru.
Фильм уже вызвал неоднозначную реакцию. Борис Гребенщиков, которому присылали сценарий еще до начала съемок, заявил, что он не имеет никакого отношения к реальной жизни. Легендарный звукорежиссер Андрей Тропило в свою очередь также высказывался о том, что предложенная Серебренниковым трактовка истории не соответствует реальным взаимоотношениям людей, чьи судьбы будут изложены на экране.
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