7 фильмов с изящным юмором для тех, кто устал от глупых шуток

1. Идеальные незнакомцы (2016) 16+

Что может быть экстремальней, чем русская рулетка? Игра в правду. Семеро друзей собираются за ужином, и в шутку решают читать друг другу все СМС, и отвечать на звонки по громкой связи. Невозможно угадать, какие черти водятся во вроде бы тихих омутах. Сам фильм снят в итальянском духе — красиво и чувственно.

2. Изображая жертву (2006) 16+

Немного артхаусная комедия с черным юмором — отличный повод приобщиться к качественному кино. Сюжет фильма незамысловат: Валя только что закончил университет, и за неимением лучшей работы устраивается в милицию, где должен изображать жертв преступлений. Группа в составе нервозного капитана, прапорщицы с видеокамерой и недалекого сержанта каждый день занимается восстановлением картины трагедий на местах преступления. В конце концов, театральность и абсурд происходящего подталкивают Валю к неожиданному поступку.

3. Роковая красотка (2006) 16+

Однажды очаровательная авантюристка, живущая за счет мужчин, принимает скромного служащего отеля за миллиардера. Поняв ошибку, девушка сразу же оставляет его с носом. Однако Жан влюбляется не на шутку и пытается обеспечить Ирен роскошью, к которой она так привыкла. Очень скоро все его сбережения заканчиваются, и от отчаяния мужчина соглашается стать сопровождающим дамы бальзаковского возраста. Общие беды и общественное положение связывают молодых людей, и Ирен сама не замечает, как влюбляется в простого портье.

4. Грязь (2013) 18+

Фильмы с МакЭвоем неповторимы. А комедии — особенно. Главный герой «Грязи» — Брюс Робертсон, детектив сыскной полиции Эдинбурга, добивающийся повышения всеми доступными способами. В ход против соперников идет все: шантаж, издевательства, унижения и предательства. Даже опытный киноман не сразу догадается, почему инспектору так нужна эта должность.

5. Мало, много, слепо (2015) 16+

От любви до ненависти один шаг. Подтверждение этому — история знакомства талантливой пианистки и нелюдимого изобретателя. Влюбленный в свою работу создатель головоломок, мягко говоря, социопат, и может работать только в абсолютной тишине. В соседнюю с ним квартиру переезжает пианистка, которой нужно готовиться к конкурсу. Все бы ничего, но их жилища отделяет одна тонкая перегородка. В ходе борьбы за существование молодые люди успевают проникнуться друг к другу симпатией и даже устроить романтический ужин вчетвером — и все это вслепую.

6. Кошечка (2009) 16+

Четыре судьбы, четыре совершенно разных человека: малыш, бизнсмен, неудачливый писатель и старая балерина. Все они живут в надежде на любовь, успех и справедливость. Каждая история — отдельная притча об ожидании лучшей доли. Чем обернутся надежды каждого из героев? В картине есть четыре ответа на этот вопрос, и каждый из них злободневен, ироничен и правдив.

7. Этот неловкий момент (2015) 16+

Два давних друга со своими дочерьми проводят отпуск на солнечных пляжах Ривьеры. Морской воздух и расслабляющая атмосфера делают свое дело: юная 18-летняя красотка влюбляется в 42-летнего друга своего отца. Конечно, со всеми вытекающими последствиями: истериками, шантажом и обидами. Но это только полбеды: она рассказывает о своих чувствах отцу, а тот готов убить любого, кто обидит его «малышку».