5 лучших мюзиклов для веселого вечера с друзьями

Яркие, бунтующие, свободные, музыкальные 60-е, 70-е и 80-е. Наша подборка из 6 фильмов окунёт вас в круговорот песен, танцев и головокружительной свободы.

Плакса (1990)

Музыкальный фильм, одна из первых ролей ДжонниДеппа. Фильм рассказывает о любви красавчика-рокера, хулигана и бунтаря, сводившего с ума девушек одной своей слезой, и "правильной", хорошо воспитанной девушки.

Бриолин (1978)

Легендарный фильм был создан по мотивам одноимённого мюзикла 1971 года. В конце 70-х фильм стал самой коммерчески успешной музыкальной картиной, и по сей день является самым кассовым музыкальным фильмом в прокате Америки и Канады!

Картина заслужила несколько номинаций премий «Золотой глобус» и «Оскар» и прославила начинающих тогда Джона Траволту Оливию Ньютон-Джон . Герои фильма Дэни и Сэнди знакомятся во время каникул на пляже и влюбляются.

В конце каникул они прощаются, не подозревая, что уже в начале учебного года, по стечению обстоятельств, вновь встретятся в одном колледже. Очень яркая, с прекрасными песнями, танцами и изумительной игрой, комедия заставит Вас пересматривать её ещё не раз!

Бриолин 2 (1982)

Музыкальный фильм задумывался, как продолжениефильма "Бриолин", но переговоры с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон ни к чему не привели.

Роль в этом фильме стала первой большой ролью для Мишель Пфайфер. Действия картины происходят через два года после того, как герои первой части "Бриолина" закончили колледж. Новые старшеклассники, новая история, новая любовь…Но всё так же ярко, музыкально и танцевально!

Лак для волос (2007)

Музыкальный кинофильм является ремейком одноимённого фильма 1988 года. Звёздный состав этого фильма — мюзикла состоит из Джона Траволты, Мишель Пфайфер, Кристофера Уокена , Куин Латифа…

Сюжет рассказывает об очаровательной "пампушке" Трейси Тёрнблад, которая своим упорством и огромным желанием танцевать ломает все стереотипы на своём пути, очаровывает всех вокруг себя и добивается своего. "Изюминка" фильма — Джон Траволта, в нехарактерной для себя роли.

Mamma Mia (2008)

Музыкальная экранизация одноимённого мюзикла, основанная на песнях шведской группы АВВА.

Софи (Аманда Сэйфрид) собирается замуж. Она никогда не видела отца и живёт со своей мамой Донной (Мерил Стрип) на греческом острове. Найдя дневник матери, Софи выясняет, что отцом может быть один из трёх мужчин и решает, втайне от Донны, пригласить их на свадьбу.

Красивейшие греческие пейзажи и прекрасные песни группы АВВА сделали этот фильм красивым, лёгким и воздушным.