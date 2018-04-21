Черданцев о реакции Козловского на критику: Данила неправ

«Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал», — передаёт слова актёра портал Sports.ru . Спортивный комментатор Георгий Черданцев в эфире «Говорит Москва» подчеркнул, что режиссёру фильма «Тренер» вовсе не стоило читать комментарии зрителей.

Данила Козловский очень расстроился из-за комментариев по поводу фильма. Он стал читать эти комменты, а этого делать не нужно никогда. Особенно творческим людям. Твою работу, творчество, должны оценивать коллеги, сведущие люди, которые понимают, в чём смысл, в чём сложность этой профессии. Это так с кино и с любой творческой работой. Но Данила неправ, переведя это всё на русскую почву».

Напомним, отвечая на критику, Козловский также заявил: «В России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: „Ну что у вас за жизнь-то такая…, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые“» По мнению Черданцева, по уровню хамства русские комментаторы в сети не отличаются от англоязычных.

«Я иногда читаю комментарии под англоязычными заметками. Там абсолютно то же самое, ничем не отличается, даже формулировки примерно такие же. Сплошная нецензурщина».

Фильм Данилы Козловского «Тренер» вышел в российский прокат в минувший четверг.