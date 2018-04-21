Вера Алтайская: непростая судьба Асырк из «Королевства кривых зеркал»

Имя этой замечательной актрисы сегодня вспомнят немногие. Однако ее лицо точно знакомо всем, даже детям. Именно Вера Алтайская сыграла множество отрицательных сказочных героинь. Это и Асырк в «Королевстве кривых зеркал», и мачеха — в «Морозко», и дочь Бабы-Яги из «Огонь, вода и медные трубы». В жизни Алтайская так же, как и ее киноперсонажи, не отличалась ангельским характером.

Семья и учеба

Вера Алтайская появилась на свет в 1919 году. Ее мать происходила из дворян и служила учительницей музыки. После революции она стала подрабатывать тапером в кинотеатре: обеспечивала музыкальное сопровождение немым фильмам. Своего родного отца Вера никогда не знала. Девочку воспитывал отчим — Константин Алтайский-Королев. Отчим трудился переводчиком и сам писал поэзию и прозу. В 1938 году его арестовали и осудили на 10 лет. После войны он снова был репрессирован. В общей сложности Константин Николаевич провел в лагерях более 15-ти лет.

Незадолго до ареста приемного отца Вера поступила в школу при «Мосфильме». Еще будучи студенткой, Алтайская начала сниматься в кино. Однако настоящая известность пришла к актрисе после премьеры фильма Юлия Райзмана «Машенька». Вот только в образе молодых девушек Алтайская представала недолго.

Девушка с характером

Тем временем Вера вышла замуж. Ее избранником стал актер Алексей Консовский . В 1941 году у супругов родилась дочь, которую назвали Светланой. Тем не менее, ни это радостное событие, ни совместная работа (Алтайский и Консовская вместе снимались в той же «Машеньке») не способны были спасти трещавший по швам брак. У Веры был непростой характер. Если она чего-то не хотела делать, ее невозможно было заставить. Например, ей так не понравилась роль в картине «Девушка с характером», что во время проб, на которые ее специально пригласили, Алтайская сделала все, чтобы ее не утвердили. Кроме того, уже будучи семейным человеком, она нередко стала злоупотреблять спиртным. В конце концов в 1947 году Консовский решил с Верой Владимировной развестись.

В это самое время Алексею Анатольевичу предложили роль принца в сказке «Золушка». Одну из сестер в этом фильме должна была исполнить Алтайская. Но актриса не захотела находиться рядом с супругом, который ее оставил, и отказалась от работы в фильме, который впоследствии мог бы принести в ее копилку еще одну звездную роль. Но самым ужасным ударом для актрисы было то, что Консовский после развода забрал дочь.

Отрицательная героиня

С конца 50-х годов добрую половину репертуара Алтайской составляли женщины в летах и, причем, чаще всего злые, завистливые или ведущие асоциальный образ жизни. Взять хотя бы пьянчугу и «ехидну» Шкапидар из «Евдокии». В фильмах-сказках для детей ей тоже доставались исключительно отрицательные персонажи: Асырк из «Королевства кривых зеркал», Непогодушка из «Марьи-искусницы», дочь Бабы-Яги из «Огонь, вода и медные трубы», мачеха из «Морозко». Поэтому актриса не вызывала у зрителей теплых чувств. Да и эти, пусть и неприятные, роли были в основном второстепенными или и вовсе эпизодическими.

Консовский очень переживал за бывшую супругу и всегда относился к ней очень тепло. Но назад он так и не вернулся. Вера Алтайская скончалась в 1978 году. На тот момент ей было 59 лет. Консовский умер в 1991 году, а их общая дочь Светлана в 1994-м. Она, как и мать, не сумела перешагнуть 60-летнюю отметку.