Экранизация DOOM находится в производстве

Нина Бергман , известная актриса и участница хард-рок коллектива Letters from the Fire, подтвердила у себя в Твиттере наличие производственных работ над новой экранизацией культового шутера DOOM.

Wow I’m doing the next «Doom» movie w Universal Pictures! I just signed all the paperwork💃🏼I get to go back to Bulgaria again and work with some of my favorite people💕This movie w a super cool Director AND my new record coming out, I feel like the luckiest girl in the world🍀 pic.twitter.com/q8t4iI0bgO

— Nina Bergman (@ninabergman) 17 апреля 2018 г.

«Вау, я делаю новый фильм по DOOM вместе с Universal Pictures! Уже подписала все бумаги и возвращаюсь обратно в Болгарию, где буду работать с любимыми людьми. Этот фильм имеет суперкрутого режиссера.»

Следующий твит был ответом на вопрос: будет ли новая экранизация лучше предыдущей?..

It will be! Much better script:) https://t.co/WqgksO7678

— Nina Bergman (@ninabergman) 20 апреля 2018 г.

«Будет! Сценарий [у фильма] намного лучше.»

Попытки DOOM перейти на формат киноленты были еще в далеком 2005 году. Дуэйн «Скала» Джонсон тогда был исполнителем главной роли. Экранизация, по множественным отзывам критиков и зрителей, получилась плохой. В результате своего шествия по кинотеатрам фильм не окупился, а «Скала» получил антипремию «Золотую малину».