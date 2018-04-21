Звезды советского кино, которые плохо кончили

Актеры советского кино были настоящими звездами своего времени. Но в реальной жизни у них шло все совсем не так гладко, как на съемочной площадке и многие из любимых персонажей кончили очень плохо.

Та самая царица из легендарного «Иван Васильевич меняет профессию». К сожалению, больших ролей Нина не сыграла никогда — у нее начались проблемы с алкоголем, а бросить пить она сумела только после 50 лет. Само собой, в таких обстоятельствах речи об успешной карьере быть не могло.

Валентина Серова

Одна из главных красавиц Советского Союза, Валентина Серова, не выстояла битвы против внутренних демонов. Звезда невероятно успешных картин «Сердца четырех», «Бессмертный гарнизон», «Жди меня», была кумиром миллионов людей, но постепенно все больше и больше тонула в алкогольной зависимости. Постоянные срывы съемок и спектаклей поставили крест на актерской карьере.

Главная роль в приключенческом фильме «Кортик» превратила Сергея Шевкуненко в звезду всесоюзного масштаба. Продолжение, «Бронзовая птица», также вышло очень удачным, а затем карьера юного актера резко прервалась. Свое 16-летие Сергей отметил избиением сверстника, за что угодил в тюрьму. Ему уготована была криминальная карьера: Шевкуненко провел в местах не столь отдаленных почти 15 лет, заработал 5 судимостей и стал лидером московской ОПГ «Мосфильмовская».

Блистательную роль Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Филиппов играл уже тяжело больным. Актер сумел оправиться от недуга, но в 1965 году ему вновь диагностировали опухоль головного мозга. Умер Филиппов всеми забытый, в нищете.

Додо Чоговадзе

В 14 лет актерские способности Додо заметили на «Мосфильме». Первой ролью для нее стала царевна из «Волшебной лампы Алладина». После такого старта актеры обычно только набирают высоту, но, по совершенно непонятным причинам, следующая роль досталась Додо только спустя 15 лет.

Характерные роли в «Цыгане» и «Возвращении Будулая» сделали Алимову настоящей звездой. Но после распада Советского Союза ее просто перестали звать на съемки. Актрисе пришлось вернуться в Узбекистан, где она живет и сейчас.

Единственная звездная роль досталась Клюевой в фильме «Варвара-краса, длинная коса». Сыграла она прекрасно и вполне могла бы сделать отличную актерскую карьеру. Но все погубила любовь: Татьяна вышла замуж за моряка, бросила все и перебралась в Севастополь.