Актриса Нина Дорошина: причина смерти, биография (фото)

В ночь с 20 на 21 апреля 2018 года ушла из жизни актриса Нина Дорошина . Народной артистке РСФСР было 83 года. За свою жизнь она успела сыграть немало блестящих ролей в кино и театре. Но самая известная ее роль, пожалуй — Надежда из комедии «Любовь и голуби» Владимира Меньшова

После съемок в этом фильме Дорошина стала народной любимицей. Биография актрисы полна интересных деталей. Но известно, что семьи и детей у нее не было. Что стало причиной смерти Нины Михайловны и кто провожает ее в последний путь? Узнаем из статьи.

Причина смерти актрисы

Смерть актрисы подтверждают представители театра «Современник», где она проработала большую часть своей жизни. На сайте театра сообщается, что она скончалась от остановки сердца. В последнее время Дорошина жаловалась на боли и даже накануне трагического события она вызывала «Скорую».

Но от госпитализации тогда отказалась — считала, что ее состояние нормально для почтенного возраста.

Детство актрисы

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городке Лосиноостровске, в Подмосковье. Сейчас он называется Бабушкино. Ее родители не были обеспеченными и знаменитыми. Жила семья очень скромно, в коммунальной квартире. Папа Нины работал на Ростокинском комбинате. А в начале 40-х годов его направили в командировку, на Ближний Восток. Тогда он забрал с собой дочь и жену. До 12 лет Нина жила в Иране, и благодаря этому она не видела ужасов войны в СССР.

Также известно, что Дорошина прекрасно разговаривала на персидском языке и любила восточную культуру.

Студенческие годы

Когда семья Нины вернулась на Родину, девочка стала ученицей женской гимназии. Там она увлеклась театром — записалась в драматический кружок. Здесь ей пришлось играть не только женские роли, но и мужские. Ведь мальчиков в учебном заведении не было. Но это юную актрису ничуть не расстраивало. Она всякий раз, с удовольствием выходила на сцену.

В старших классах Нина Дорошина решает стать актрисой театральной студии Клуба железнодорожников. Здесь она знакомится с педагогом Марией Львовской. Именно она убеждает Нину, что театральное искусство — ее призвание. Благодаря этому, Дорошина становится студенткой Театрального училища. Она училась с такими знаменитыми актерами, как Лев Борисов Александр Ширвиндт . Закончив обучение в вузе, Нина Михайловна стала играть на сцене театра «Современник».

Первый спектакль с ее участием назывался «В поисках радости». Тогда она замещала больную актрису и весьма успешно. Зрители и режиссер отметили, как она талантлива.

Работа в театре

Нина Дорошина была по-настоящему влюблена в свою работу. Более того, она была предана театру «Современник». Здесь актриса работала почти 60 лет. За это время она воплощала в жизнь самые разные образы — играла и простых деревенских девушке, и королев, и роковых красавиц.

Самые запоминающиеся спектакли с Ниной Михайловной в главной роли — «Четыре строчки» и «Виндзорские насмешницы». А в 1981 году актриса вновь возвращается в Театральное училище. На этот раз — в качестве педагога.

Роли в кино

Первую роль в кино Нина Дорошина, сыграла еще будучи студенткой, в 1955 году. Эта был совсем крошечный эпизод в фильме «Сын». Настолько небольшой, что имя актрисы даже не было указано титрах. Зато вскоре она сыграла более существенную роль — в фильме «Последний эшелон» — Нелли Панину. Эта картина полюбилась зрителям, а Дорошина стала узнаваемой и начала получать предложения работе в кино чаще. Кинокритики отмечали, что актрисе удавались образы энергичных и ярких женщин.

Она могла одним взглядом завоевать внимание зрителя. До 70-х Дорошина активно снималась в кино. А после она вновь вернулась в театр и стала посвящать этому искусству почти все свое время.

Но по-настоящему всенародная любовь актрису ждала впереди. Однажды «Современник» посетил известный кинорежиссер Владимир Меньшов. Он увидел спектакль «Любовь и голуби» с участием Дорошиной, и блестящая игра актрисы вдохновила его на съемки легендарного фильма. В главной женской роли Меньшов не желал видеть никого кроме Нины Михайловны. И 50-летняя актриса согласилась на его предложение сыграть Надю Кузякину. Так появился на свет прекрасный, душевный фильм «Любовь и голуби». А Дорошину полюбила вся страна.

Интересно, что власти СССР не любили эту картину Меньшова, называя ее «пропагандой пьянства». Несмотря на это, с каждым днем она становилась все больше популярной. И до сих пор — узнаваема и любима многими.

Личная жизнь Нины Дорошиной

Актриса Нина Дорошина была замужем несколько раз. Первым ее супругом стал актер Олег Даль . Нина Михайловна познакомилась с ним на съемках фильма «Первый троллейбус». Это были недолгие отношения. Вскоре актеры поняли что совершенно разные и приняли решение расстаться.

Интересно, что Дорошиной также приписывали роман с актером Олегом Ефремовым . Она не говорила о том, что у них были любовные отношения в открытую, но много раз намекала на то, что всю жизнь любила этого мужчину.

Как утверждает, пресса, именно Ефремов стал причиной того, что распался первый брак Нины. Говорят, что еще на свадьбе молодых он сделал все для того, чтобы Дорошина и Даль расстались.

Второй раз актриса вышла замуж за Владимира Тышкова, который работал в «Современнике» осветителем. Их брак продлился двадцать лет, пока в 2004 году Владимир не ушел из жизни. Отношения супругов были очень теплыми, но детей у Нины и Владимира не было. Последние годы жизни Нина Дорошина, биографии и причинам смерти которой посвящена статья, прожила со своей любимой кошкой в Москве.

В Сети ранее сообщалось о том, что пожилой актрисе стало трудно самостоятельно передвигаться. И многие поклонники Дорошиной были готовы прийти ей на помощь. Но Нина Михайловна успокаивала всех до последних дней — говорила, что здорова, и ей во всем помогает племянница Олеся.

Несомненно, Нина Дорошина навсегда осталась в истории театра и кино. Она была необычайно талантливой, открытой. Всецело посвящала себя искусству. Поклонники Нины Михайловны очень расстроены ее уходом из жизни.