Меньшов: Дорошиной удалось создать «вечный образ русской женщины»

Ушла из жизни народная артистка России и актриса московского театра «Современник» Нина Дорошина, известная многим россиянам по роли в советском фильме «Любовь и голуби». В пресс-службе «Современника» сообщили, что 83-летняя актриса умерла от остановки сердца.

"Это была необычайно мощная работа, в которой был закодирован образ русской женщины вообще, вечный образ. Не 20-й век, не 19-й, не 21-й, а вечный. И ее простота, и хитрость, и любовь, и ум, все там существовало. Матрица русской женщины", — сказал Меньшов.