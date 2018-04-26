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Меньшов: Дорошиной удалось создать «вечный образ русской женщины»
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Меньшов: Дорошиной удалось создать «вечный образ русской женщины» 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Режиссер Владимир Меньшов заявил, что Нине Дорошиной в спектакле и позже в фильме «Любовь и голуби» удалось создать «вечный образ русской женщины», передает НСН.
Ушла из жизни народная артистка России и актриса московского театра «Современник» Нина Дорошина, известная многим россиянам по роли в советском фильме «Любовь и голуби». В пресс-службе «Современника» сообщили, что 83-летняя актриса умерла от остановки сердца.
"Это была необычайно мощная работа, в которой был закодирован образ русской женщины вообще, вечный образ. Не 20-й век, не 19-й, не 21-й, а вечный. И ее простота, и хитрость, и любовь, и ум, все там существовало. Матрица русской женщины", — сказал Меньшов.
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