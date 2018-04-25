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Меньшов: работать с Дорошиной было непросто, но она была гениальной
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Меньшов: работать с Дорошиной было непросто, но она была гениальной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Режиссер Владимир Меньшов рассказал, что, несмотря на свое нежелание снимать в фильме «Любовь и голуби» актеров, игравших в спектакле, не смог найти никого лучше Нины Дорошиной на роль Надежды, передает НСН.
Ушла из жизни народная артистка России и актриса московского театра «Современник» Нина Дорошина, известная многим россиянам по роли в советском фильме «Любовь и голуби». В пресс-службе «Современника» сообщили, что 83-летняя актриса умерла от остановки сердца. Знаменитому фильму «Любовь и голуби» предшествовала театральная пьеса Владимира Гуркина, в которой играла и Нина Дорошина.
"Когда я начинал работу над фильмом, который состоялся под большим впечатлением от этого спектакля, я, конечно же, не хотел брать актеров из театра, хотел какую-то свою трактовку. Никто не повторился у меня из театральных актеров. Но как не пытался я найти другую актрису на эту роль, у меня не получилось.
Я прибег к помощи Нины Дорошиной. Она была великолепна, хотя это было непросто работать с ней. У нее роль была уже сделанная. Это было непросто, нелегко, она работала даже можно сказать капризно и тяжело, но это все сопровождающие талантливого человека прибамбасы, к которым уже надо привыкать. Я со всем мирился, потому что знал, что у меня будет гениальное создание в картине. Так оно и оказалось. Она, конечно, необыкновенно хороша в этой роли", — рассказал режиссер.
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