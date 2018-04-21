Что читать: книги с крутыми экранизациями 

Что лучше: книга или фильм? Ответ найти непросто. Но мы вместе с «Литрес» собрали книги, экранизации которых были действительно удачны.
«Оно»
Автор: Стивен Кинг
Год: 1986
О чем: в небольшом американском городе Дерри один за другим погибают дети. Семеро решившихся найти убийцу ребят сталкиваются с монстром Пеннивайзом. Они собираются уничтожить чудовище, которое между собой называют «Оно».
Экранизации: роман был экранизирован два раза. В 1990 году режиссер Томми Ли Уоллис выпустил атмосферный двухсерийный мини-сериал; роль Пеннивайза исполнил Тим Карри. А в 2017 году Андрес Мускетти снял полнометражный фильм с реалистичными спецэффектами. Пеннивайза «обновили» — его сыграл молодой Билл Скарсгард.
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https://www.youtube.com/watch?v=IisU-JHj_fU «Исчезнувшая»
Автор: Гиллиан Флинн
Год: 2013
О чем: Ник и Эми готовятся праздновать пятую годовщину свадьбы. Но накануне «особенного дня» Эми пропадает. Полиция подозревает, что девушку похитили. Вскоре в руки полиции попадает дневник Эми, и Ник становится главным подозреваемым.
Экранизация: в 2014 году режиссер Дэвид Финчер снял одноименный фильм с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк в главных ролях. Гиллиан Флинн самостоятельно переделала свой роман в киносценарий. Английский еженедельник The Economist писал: «Может, это и не идеальный фильм, но идеальная экранизация».
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https://www.youtube.com/watch?v=YY6Pg1fvdaE
«Вызовите акушерку»
Автор: Дженнифер Уорф
Год: 2002
О чем: воспоминания самой Дженнифер Уорф о своей жизни и работе в Лондоне 1950-х годов. Героиня книги устраивается акушеркой при общине святого Раймонда Нонната в Ист-Энде.
Экранизация: в 2012 году компания BBC взялась за съемки сериала. Его создателей консультировала сама Дженнифер Уорф. Сейчас драматический сериал «Вызовите акушерку» считается одним из самых успешных на канале BBC One: его посмотрели более 10 миллионов зрителей.
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https://www.youtube.com/watch?v=5pxgn0tHj7g
«Прислуга»
Автор: Кэтрин Стокетт
Год: 2009
О чем: 1960-е годы. В США разворачивается движение за гражданские права чернокожих. Рассказ ведется от лица трех женщин. Скитер только вернулась из университета и мечтает быть писательницей. Эйбилин на 30 лет старше Скитер, она прислуживает в домах всю свою жизнь и вынянчила 17 детей. Минни — самая дерзкая служанка в городе, которая то и дело меняет работодателей.
Экранизация: «Потрясающий, завлекающий, затрагивающий все сокровенное и даже, возможно, немного лечащий фильм, стилизованный под старые киношедевры. Подобное редко увидишь в наши дни», — писал о картине «Прислуга» Том Лонг, репортер газеты The Detroit News. Фильм с Эммой Стоун в главной роли получил «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии киноактеров.
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https://www.youtube.com/watch?v=7WroFDVg3eQ
«Одиночество в Сети»
Автор: Януш Вишневский
Год: 2001
О чем: книга стала главным бестcеллером начала XXI века. Главные герои живут в разных странах (Якуб — в Польше, а героиня, оставшаяся безымянной, — в Германии) и случайно знакомятся на просторах Сети. Они начинают общаться и понимают, что нравятся друг другу.
Экранизация: история вышла в прокат в 2006 году. Режиссером стал земляк литератора — поляк Витольд Адамек. Над сценарием Адамек и Вишневский работали вместе. И кстати, в отличие от книги в фильме у героини есть имя — Эва.
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https://www.youtube.com/watch?v=mKQsFMnBO68
«Снеговик»
Автор: Ю Несбе
Год: 2007
О чем: роман о Шерлоке нашего времени — Харри Холе. Он пытается поймать первого в истории Осло серийного убийцу. Маньяк охотится только на замужних женщин, у которых есть дети, и исключительно в тот день, когда выпадает первый снег.
Экранизация: вышла в 2017 году. Режиссером картины стал Томас Альфредсон, а главную роль сыграл Майкл Фассбендер. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради прекрасных северных пейзажей (ну и ради Фассбендера, конечно).
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https://www.youtube.com/watch?v=LUqpYDNIjWI
«Бойцовский клуб»
Автор: Чак Паланик
Год: 1996
О чем: библия поколения «икс». Главный герой находится в затяжной депрессии, но вдруг рядом с ним появляется дерзкий и странный Тайлер Дерден, за безумными поступками которого стоит своеобразная философия саморазрушения.
Экранизация: на экранах «Бойцовский клуб» появился в 1999 году. Режиссером стал Дэвид Финчер, а главные роли сыграли Брэд Питт, Эдвард Нортон и Хелена Бонем-Картер. The New York Times назвала картину «по всей вероятности, определяющим, культовым фильмом нашего времени».
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https://www.youtube.com/watch?v=Y6cwmHL2tFI
«Портрет Дориана Грея»
Автор: Оскар Уайльд
Год: 1890
О чем: молодой и прекрасный Дориан Грей только начинает светскую жизнь. Известный художник пишет портрет юноши, и Дориан страстно влюбляется в свое изображение — ведь оно навек сохранит красоту юности. Грей ведет распутный образ жизни, но на нем это никак не отражается. А вот на его портрете…
Экранизация: роман был экранизирован более 30 раз. Первый фильм появился в начале XX века, а последняя существующая экранизация датируется 2009 годом. Режиссер Оливер Паркер снял мистический триллер с Беном Барнсом в главной роли. А еще там есть Колин Ферт — интеллигентный британец выступает в непривычном амплуа порочного лорда Генри.
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https://www.youtube.com/watch?v=Vf4t9G5INeI
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-chitat-knigi-s-krutymi-ekranizatsiyami/