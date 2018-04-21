Самые успешные актёры-предприниматели

Открывай это Ироничный взгляд и хитрая полуулыбка давно стали отличительными чертами Роберта Де Ниро . Именно они украсили такие фильмы как «Крестный отец», «Военный ныряльщик», «Анализируй это» и многие другие. За свой талант, харизму и маленькие огоньки в глазах Де Ниро получил несколько престижных кинонаград. Например, это «Золотой глобус», «Эмми» и «Оскар».

Однако на кинематографе наш герой не остановился и … стал ресторатором. Произошло это в 1993 году, в Нью-Йорке, когда вместе с японским поваром Нобу Мацухиса итало-американский актер Роберт Де Ниро открыл первый ресторан Nobu. Сейчас их — около 30 по всему миру.

Чем можно объяснить успех этого бизнеса? Удачным сочетанием имени, азиатской кухни и шефа, который уважает традиции своего народа и не боится экспериментировать. Однако если бы не настойчивость голливудской звезды, у него не было бы совместного бизнеса с японским поваром. Нобу Мацухиса долго не соглашался сотрудничать с Робертом Де Ниро. «Я начал думать, что если он настолько в меня верит, что готов все это время ждать, то, наверное, будет хорошим бизнес-партнером», — вспоминал впоследствии повар.

Сегодня состояние Де Ниро — более 200 миллионов долларов.

Человек-бренд

Global Look Press/face to face/Wiese

Дженифер Лопес

Одной из отличительных особенностей этой знаменитости является трудолюбие. Она снимается в фильмах и записывает альбомы, дает концерты, создает линию своей одежды и выпускает духи, становится ресторатором. И несмотря на тот факт, что ее заведение с кубинской кухней просуществовало всего 4 года, на этом Дженифер Лопес не остановилась. Потом она открыла магазин по продаже мобильных телефонов — Viva Movil.

И, наверное, это далеко не последняя идея, которую воплотит эта известная латиноамериканка. Что ей помогает оставаться успешной? Выросшая в неблагополучном районе Нью-Йорка, в Бронксе, она хорошо знакома с потребностями людей. И каждый раз пытается создавать то, что им нужно.

Мастер жанра

«Гемини Киномир»

Клинт Иствуд (справа). Кадр из фильма «Малышка на миллион долларов»

Актер, режиссер и композитор — это лишь небольшой список его профессий. Клинт Иствуд показывал суровых «плохих парней» с Дикого Запада и снял фильм о девушке, мечтающей стать боксером — «Малышка на миллион долларов». А чуть раньше сыграл мужчину, независимого, и в то же время, навсегда привязавшегося к одной женщине в «Мостах округа Мэдисон» и снялся в других кинолентах.

Сегодня он также успешен в бизнесе. По оценкам экспертов, отель the Mission Ranch Hotel и ресторан, а также гольф-клуб Tehàma принесли ему почти 400 миллионов долларов. «Многие люди покупают вещи, чтобы те потом приносили им прибыль. А я просто приобретаю то, что по-настоящему люблю. Потому, что если я люблю какую-то вещь, всегда буду о ней заботиться», — цитируют Клинта Иствуда в архитектурном журнале AD.

В общем, можно последовать примерам знаменитостей и также открыть свой бизнес. Для этого нужно изучать людей и стараться понимать, что им действительно нужно, быть настойчивым и любить своё дело.