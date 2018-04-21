Ещё
Анджелина Джоли рассказала, что ее сын скоро получит лицензию на управление самолетом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анджелина Джоли рассказала, что ее сын скоро получит лицензию на управление самолетом 

Журнал ОК! 2 часа назад
Неделю назад состоялась премьера документального фильма «Зеленая планета королевы», в котором появилась и Анджелина Джоли. О том, что актриса будет фигурировать в фильме, стало известно уже давно, но сообщалось, что Анджелина будет рассказывать об экологических проектах в Намибии.
В фильме показано большое интервью с актрисой. Она также показала свои умения в управлении самолетом. Оказалось, что Анджелина Джоли получила лицензию пилота в 2014 году.
В интервью она также добавила, что ее девятилетний сын Нокс уже пошел по стопам матери и готовиться получить права на управление летательным средством.
«Нокс теперь тоже учится летать. Я безумно счастлива, когда вижу, как проходит процесс обучения. Он до сих пор не достает до педалей, но это лишь вопрос времени», — добавила Актриса.
Фотография: Legion-Media.ru
Журнал ОК!: последние новости
Сара Джессика Паркер поделилась своими мыслями о равенстве полов Аглая Тарасова и Александр Курцын на White Party в рамках ММКФ Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть «Опасный бизнес» с Шарлиз Терон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу5
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино33
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Звезды советского кино, которые плохо кончили1
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение