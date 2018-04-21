Анджелина Джоли рассказала, что ее сын скоро получит лицензию на управление самолетом

Неделю назад состоялась премьера документального фильма «Зеленая планета королевы», в котором появилась и Анджелина Джоли . О том, что актриса будет фигурировать в фильме, стало известно уже давно, но сообщалось, что Анджелина будет рассказывать об экологических проектах в Намибии.

В фильме показано большое интервью с актрисой. Она также показала свои умения в управлении самолетом. Оказалось, что Анджелина Джоли получила лицензию пилота в 2014 году.

В интервью она также добавила, что ее девятилетний сын Нокс уже пошел по стопам матери и готовиться получить права на управление летательным средством.

«Нокс теперь тоже учится летать. Я безумно счастлива, когда вижу, как проходит процесс обучения. Он до сих пор не достает до педалей, но это лишь вопрос времени», — добавила Актриса.

Фотография: Legion-Media.ru