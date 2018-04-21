Биография Нины Дорошиной

Актриса театра и кино, народная артистка России Нина Михайловна Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). Во время учебы в школе она занималась в театральном кружке, затем в театральном коллективе Клуба железнодорожников, которым руководила актриса Камерного театра Мария Львовская.

В 1956 году Дорошина окончила Театральное училище имени Щукина (курс Бориса Захавы и Веры Львовой). В 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера (при киностудии «Мосфильм»).

В 1959 году Нина Дорошина была принята в труппу московского театра «Современник» и стала одной из ведущих его актрис. В ее репертуаре были самые разноплановые роли. Среди них — миссис Куикли в «Виндзорских насмешницах» Уильяма Шекспира , Фиса в «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург , Инна в «Мурлин Мурло» Николая Коляды , мадам Жорж в «Четырех строчках для дебютантки» Жана Ануя, Она в «Заяц love story» Николая Коляды.

В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году будучи студенткой Щукинского училища. Она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова «Первый эшелон». Затем актриса снялась в фильмах «Безумный день» (1956), «Человек родился» (1956), «Люди на мосту» (1959), «Артист из Кохановки» (1961), «Первый троллейбус» (1963), «Лушка» (1964), «Строится мост» (1965), «За всё в ответе» (1972), «По семейным обстоятельствам» (1977) и др.

При этом Дорошина почти никогда не играла главных героинь, однако её второстепенные персонажи всегда были наполнены жизнью и энергетикой.

К началу 1980-х годов Нина Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре. Режиссер Владимир Меньшов , увидевший ее в спектакле «Любовь и голуби», решил снять по спектаклю фильм, и на главную роль пригласил Дорошину.

После невероятного успеха картины «Любовь и голуби» (1984) Дорошина вновь отошла от кино и выступала на сцене театра «Современник».

С 1981 года Нина Дорошина преподавала в Театральном институте имени Щукина, была профессором кафедры мастерства актера.

Нина Дорошина — Народная артистка РСФСР (1985). В апреле 2006 года она была награждена орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.

В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии «Женское лицо года» за роль в спектакле «Заяц love story» и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации «За профессионализм», присужденной фондом «Общественная награда».

Актриса была замужем два раза. Первым ее мужем в 1963 году стал Олег Даль , но брак вскоре распался. Второй муж — Владимир Тышков, брак с которым продолжался около 20 лет, вплоть до смерти Тышкова в 2004 году.

Народная артистка России Нина Дорошина умерла в ночь на 21 апреля 2018 года у себя дома в Москве на 84-м году жизни от остановки сердца, сообщили в столичном театре «Современник».