Холмс и Ватсон поругались. За что Камбербэтч назвал коллегу по «Шерлоку» жалким?

«Шерлок» — популярный сериал BBC о приключениях знаменитого детектива Шерлока Холмса и его помощника и друга Доктора Ватсона. В роли «высокоактивного социопата» снялся Бенедикт Камбербэтч (41), а его коллега — Мартин Фриман (46). Сериал сразу полюбился зрителям, а первая серия четвертого сезона «Безобразная невеста» была признана лучшим телефильмом 2016-го.

https://www.youtube.com/watch?v=hhLeZwGkic0

И если Бенедикт без раздумий подписал контракт на съемки в пятом сезоне шоу, то Мартин, как оказалось, сомневается в решении. Выяснилось, что Фриман недоволен шумихой вокруг сериала, из-за чего и не хочет продолжать работу над ним.

Но Бенедикт сразу встал на защиту и сериала, и зрителей: он довольно жестко ответил своему коллеге, назвав его слова жалкими. «Это довольно жалко. Отказываться от съемок из-за рейтингов и завышенных ожиданий? Не знаю, я не согласен с этим. Быть в этом шоу, это как быть в группе Beatles», — заявил Камбербэтч.

Кстати, в сериале Шерлок и Ватсон неразлучны, а вот в реальной жизни актерам так и не удалось подружиться. «Бенедикт и Мартин не друзья и они не проводят время вместе за рамками шоу. Они профессиональны и очень вежливы друг к другу, но тепла, которое многие ожидали увидеть после шести лет совместных съемок, между ними нет», — поделился инсайдер из близкого окружения актеров.

А ты ждёшь новый сезон?

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