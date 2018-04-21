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Холмс и Ватсон поругались. За что Камбербэтч назвал коллегу по «Шерлоку» жалким?
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Холмс и Ватсон поругались. За что Камбербэтч назвал коллегу по «Шерлоку» жалким? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
«Шерлок» — популярный сериал BBC о приключениях знаменитого детектива Шерлока Холмса и его помощника и друга Доктора Ватсона. В роли «высокоактивного социопата» снялся Бенедикт Камбербэтч (41), а его коллега — Мартин Фриман (46). Сериал сразу полюбился зрителям, а первая серия четвертого сезона «Безобразная невеста» была признана лучшим телефильмом 2016-го.
https://www.youtube.com/watch?v=hhLeZwGkic0
И если Бенедикт без раздумий подписал контракт на съемки в пятом сезоне шоу, то Мартин, как оказалось, сомневается в решении. Выяснилось, что Фриман недоволен шумихой вокруг сериала, из-за чего и не хочет продолжать работу над ним.
Но Бенедикт сразу встал на защиту и сериала, и зрителей: он довольно жестко ответил своему коллеге, назвав его слова жалкими. «Это довольно жалко. Отказываться от съемок из-за рейтингов и завышенных ожиданий? Не знаю, я не согласен с этим. Быть в этом шоу, это как быть в группе Beatles», — заявил Камбербэтч.
Кстати, в сериале Шерлок и Ватсон неразлучны, а вот в реальной жизни актерам так и не удалось подружиться. «Бенедикт и Мартин не друзья и они не проводят время вместе за рамками шоу. Они профессиональны и очень вежливы друг к другу, но тепла, которое многие ожидали увидеть после шести лет совместных съемок, между ними нет», — поделился инсайдер из близкого окружения актеров.
А ты ждёшь новый сезон?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/holms-i-vatson-porugalis-za-chto-kamberbetch-nazval-kollegu-po-sherloku-zhalkim/
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