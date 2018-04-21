Шоураннер сериала «Ведьмак» о продолжительности первого сезона и его дате выхода

До выхода первого сезона сериала «Ведьмак» остался не один год. О премьере в лучшем случае в 2020-м сообщил польский портал Na Ekranie, журналисту которого удалось побывать на специальном мероприятии Netflix в Риме. Многие восприняли это как перенос производства, однако ситуацию решила прояснить у себя в твиттере шоураннер проекта Лорен Шмидт

Она не подтвердила, что выход действительно состоится в 2020-м, но на текущий момент это ориентировочная дата премьеры.

Мы стараемся быстро работать со всеми элементами. Сейчас моя голова раскалывается, будто бы в меня вселился злой дух, но это всё мой энтузиазм. Кое-что, однако, можно сказать наверняка: нам важнее качество, нежели скорость. Сериал выйдет так быстро, как это по-человечески возможно.

Лорен Шмидт

Первый сезон не будет отличаться большим числом эпизодов — всего их будет восемь. По словам Лорен, кому-то это может показаться недостаточным, однако решение было принято в первую очередь из-за желания сделать конечный материал лучше.

Так что «Ведьмак» обойдётся без «воды» для увеличения хронометража, а сами серии будут наполнены дорогими сценами сражений, но вместе с этим сконцентрированы на персонажах, их жизнях и основной истории шоу. Без свойственного многим сериалам «провисания» посреди сезона.

При этом Лорен до сих пор написала только сценарий к пилотному эпизоду.

Сценарию требуется полировка! Знаете, я забираю свои слова: сценарий надо НАПИСАТЬ. Я закончила пилот, который ещё будет дорабатываться во время кастинга и на съёмках. Остальные 7 эпизодов существуют только в моей голове. Из хороших новостей: скоро ко мне присоединятся новые писатели!

Лорен Шмидт

Шмидт также подтвердила, что съемки действительно пройдут в Европе, но не в Центральной, как сообщалось изначально, а в Восточной.

Этот сериал не может существовать ни в каком другом месте. Точка.

Лорен Шмидт