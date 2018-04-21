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Шоураннер сериала «Ведьмак» о продолжительности первого сезона и его дате выхода
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Шоураннер сериала «Ведьмак» о продолжительности первого сезона и его дате выхода 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
До выхода первого сезона сериала «Ведьмак» остался не один год. О премьере в лучшем случае в 2020-м сообщил польский портал Na Ekranie, журналисту которого удалось побывать на специальном мероприятии Netflix в Риме. Многие восприняли это как перенос производства, однако ситуацию решила прояснить у себя в твиттере шоураннер проекта Лорен Шмидт.
Она не подтвердила, что выход действительно состоится в 2020-м, но на текущий момент это ориентировочная дата премьеры.
Мы стараемся быстро работать со всеми элементами. Сейчас моя голова раскалывается, будто бы в меня вселился злой дух, но это всё мой энтузиазм. Кое-что, однако, можно сказать наверняка: нам важнее качество, нежели скорость. Сериал выйдет так быстро, как это по-человечески возможно.
Лорен Шмидт
Первый сезон не будет отличаться большим числом эпизодов — всего их будет восемь. По словам Лорен, кому-то это может показаться недостаточным, однако решение было принято в первую очередь из-за желания сделать конечный материал лучше.
Так что «Ведьмак» обойдётся без «воды» для увеличения хронометража, а сами серии будут наполнены дорогими сценами сражений, но вместе с этим сконцентрированы на персонажах, их жизнях и основной истории шоу. Без свойственного многим сериалам «провисания» посреди сезона.
При этом Лорен до сих пор написала только сценарий к пилотному эпизоду.
Сценарию требуется полировка! Знаете, я забираю свои слова: сценарий надо НАПИСАТЬ. Я закончила пилот, который ещё будет дорабатываться во время кастинга и на съёмках. Остальные 7 эпизодов существуют только в моей голове. Из хороших новостей: скоро ко мне присоединятся новые писатели!
Лорен Шмидт
Шмидт также подтвердила, что съемки действительно пройдут в Европе, но не в Центральной, как сообщалось изначально, а в Восточной.
Этот сериал не может существовать ни в каком другом месте. Точка.
Лорен Шмидт
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