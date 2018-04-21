Гафт выразил соболезнования в связи со смертью Нины Дорошиной

Об этом сообщает RT.

"Страшная потеря. Это великая актриса, удивительно интересный, добрейший человек. У нее было такое обаяние, так устроен был весь организм, мышление, что она всегда удивляла на сцене, вне сцены, в жизни. Она любила жизнь, очень любила театр, никогда не халтурила. Любила животных не меньше, чем людей", — сказал Гафт.