Звезды советского кино, которые плохо кончили 

1/7 Главная роль в приключенческом фильме «Кортик» превратила Сергея Шевкуненко в звезду всесоюзного масштаба. Продолжение, «Бронзовая птица», также вышло очень удачным, а затем карьера юного актера прервалась. Свое 16-летие Сергей отметил избиением сверстника, за что угодил в тюрьму. Шевкуненко провел в местах не столь отдаленных почти 15 лет, и стал лидером ОПГ «Мосфильмовская». Фото: trendymen.ru

2/7 Нина Маслова. Та самая царица из легендарного «Иван Васильевич меняет профессию». К сожалению, больших ролей Нина не сыграла никогда — у нее начались проблемы с алкоголем, а бросить пить она сумела только после 50 лет. Само собой, в таких обстоятельствах речи об успешной карьере быть не могло. Фото: trendymen.ru

3/7 Валентина Серова. Одна из главных красавиц Союза, Валентина Серова, не выстояла битвы против внутренних демонов. Звезда картин «Сердца четырех», «Бессмертный гарнизон», «Жди меня», была кумиром миллионов людей, но постепенно все больше и больше тонула в алкогольной зависимости. Постоянные срывы съемок и спектаклей поставили крест на актерской карьере. Фото: trendymen.ru

4/7 Сергей Филиппов. Блистательную роль Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Филиппов играл уже тяжело больным. Актер сумел оправиться от недуга, но в 1965 году ему вновь диагностировали опухоль головного мозга. Умер Филиппов всеми забытый, в нищете. Фото: trendymen.ru

5/7 Додо Чоговадзе. В 14 лет актерские способности Додо заметили на «Мосфильме». Первой ролью для нее стала царевна из «Волшебной лампы Алладина». После такого старта актеры обычно только набирают высоту, но, по совершенно непонятным причинам, следующая роль досталась Додо только спустя 15 лет. Фото: trendymen.ru

6/7 Матлюба Алимова. Характерные роли в «Цыгане» и «Возвращении Будулая» сделали Алимову настоящей звездой. Но после распада Советского Союза ее просто перестали звать на съемки. Актрисе пришлось вернуться в Узбекистан, где она живет и сейчас. Фото: trendymen.ru