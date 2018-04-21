Кинотеатр «Иллюзион» покажет фильм «Имя розы» 

Фильм снят режиссёром Жаном-Жаком Анно, которому удалось передать мрачную, гнетущую атмосферу эпохи средневековья, когда инквизиция царствовала в Испании и Италии. Шон Коннери сыграл Уильяма Баскевильского, а послушника Адсона — Кристиан Слейтер. Сюжет фильма разворачивается в 1327 году. В обществе молодого послушника Адсона францисканский монах Уильям Баскервильский расследует серию трагических смертей монахов в бенедиктинском монастыре на севере Италии. За всеми этими смертями кроется страшная тайна, и вскоре Уильям убеждается, что ключ к раскрытию загадки лежит в обнаружении сурово охраняемого древнего манускрипта, который хранится в тайной библиотеке монастыря.
Начало: 21:00