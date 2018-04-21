Ещё
Кинотеатр «Иллюзион» покажет фильм «Имя розы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кинотеатр «Иллюзион» покажет фильм «Имя розы» 

Ревизор.ru 32 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Фильм снят режиссёром Жаном-Жаком Анно, которому удалось передать мрачную, гнетущую атмосферу эпохи средневековья, когда инквизиция царствовала в Испании и Италии. Шон Коннери сыграл Уильяма Баскевильского, а послушника Адсона — Кристиан Слейтер. Сюжет фильма разворачивается в 1327 году. В обществе молодого послушника Адсона францисканский монах Уильям Баскервильский расследует серию трагических смертей монахов в бенедиктинском монастыре на севере Италии. За всеми этими смертями кроется страшная тайна, и вскоре Уильям убеждается, что ключ к раскрытию загадки лежит в обнаружении сурово охраняемого древнего манускрипта, который хранится в тайной библиотеке монастыря.
Начало: 21:00
Ревизор.ru: последние новости
Не стало актрисы Нины Дорошиной Фредерик Бегбедер снимется в русском фильме "Элефант" Вышел финальный трейлер экранизации романа Лукьяненко "Черновик"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу5
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино33
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Звезды советского кино, которые плохо кончили1
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение