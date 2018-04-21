Конкурсный фильм ММКФ «Генезис 2.0» выйдет в России летом

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Документальный фильм «Генезис 2.0», рассказывающий об охотниках на бивни мамонтов, выйдет в российский прокат летом 2018 года. Об этом сообщил один из режиссеров фильма Кристиан Фрай на пресс-конференции в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в субботу.

Картина совместного производства Швейцарии, России, Китая, Республики Корея и США вошла в конкурс документального кино ММКФ. «Этот фильм будет выпущен в России, договор уже подписан. Я думаю, что релиз состоится этим летом, очень хотим показать фильм также в Якутске», — сказал Фрай. Он отметил, что одной из тем этого фильма является отношение человека и природы, как быть с природой и как быть в ней.

Фильм «Генезис 2.0» снят режиссером из Швейцарии Кристианом Фраем и молодым режиссером из России Максимом Арбугаевым. Лента рассказывает об охотниках, которые ищут бивни вымерших мамонтов на Новосибирских островах в Северном Ледовитом океане. Однажды герои находят удивительно хорошо сохранившуюся тушу животного. Этот момент становится переломным, так как благодаря этой находке можно совершить целую революцию в генетике.