Дженна Деван снова занялась танцами

На прошлой неделе звезда фильма «Шаг вперед» и ее супруг Ченнинг Татум приняли решение расстаться после 8 лет брака. Став вновь свободной, девушка решила вспомнить о том, что когда-то помогло ей построить звездную карьеру. Дженна вернулась к занятию танцами.

Вновь появившись в социальных сетях, Деван поблагодарила подписчиков за поддержку в сложный для нее период. На своем канале в YouTube девушка опубликовала новое видео, на котором запечатлен чувственный танец. Дженна плавно двигается под медленную музыку. Танец актрисы, появившейся на пустынном песчаном пляже босиком и в легком белом кружевном платье, наполнен эмоциями. Девушка назвала новую композицию «Немного танца».