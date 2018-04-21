Дженна Деван снова занялась танцами 

На прошлой неделе звезда фильма «Шаг вперед» и ее супруг Ченнинг Татум приняли решение расстаться после 8 лет брака. Став вновь свободной, девушка решила вспомнить о том, что когда-то помогло ей построить звездную карьеру. Дженна вернулась к занятию танцами.
Вновь появившись в социальных сетях, Деван поблагодарила подписчиков за поддержку в сложный для нее период. На своем канале в YouTube девушка опубликовала новое видео, на котором запечатлен чувственный танец. Дженна плавно двигается под медленную музыку. Танец актрисы, появившейся на пустынном песчаном пляже босиком и в легком белом кружевном платье, наполнен эмоциями. Девушка назвала новую композицию «Немного танца».
Фанаты Деван знают, что 37-летняя звезда когда-то начинала карьеру с подтанцовки у Кристины Агилеры, Дженет Джексон и Пинк. Позже девушка начала сниматься в фильме о танцах «Шаг вперед», благодаря чему ее полюбили зрители и будущий супруг. Помимо возвращения к прошлым увлечениям Дженна нашла утешение в обществе своих родственников. Известно, что после объявления о расставании с Ченнингом, актриса отправилась в Санта Барбару, штат Калифорния, где члены семьи окружили ее заботой.